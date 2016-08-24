Appling County Superior Criminal Traverse Jury announced

Judge E. M. WILKES, III presents the following for the Appling County Superior Criminal Traverse Jury:
Billy Ray Crosby, Robert Lamar Hayes, Aresenio Ortega, Jr., Linda Lou Jansen, Kevin Edward Peace, Joshua Mashawn Smith, Marcia E. Hall, Patricia Gardner Bartles, Janet S. Craven, Jason Randall Medders, Walter N. Bell, Johnny L. Morris, Geraldine D. Roberson, Staci Nail Smith, Candi Sharell C. Williams, Jessica Suzane Sharpe, Connie Hartley Carter, Samuel Keith Dyal, Rhonda Deen Davis, Shellie H. Fearington, John Henry McTier, Robin Elizabeth McCowan, Tina Marie Kmecik, Danny Jones, Emily E. Thornton, Hugh David Crosby, John Charles Quattlebaum, Ginger Elaine Milton, Laverne Waters Gay, J. Matthew Hendrix, Dixie C. Eason, Jeffrey William Baumgardt, Cheri Holmes Cook, Alicia Lynne McNamara , Mark Jason Grimes, Sr., Mike E. Miles, Cody Michael Branch, Jessica Marie Sanchez, Betty Purvis Walker, Chelsie Nichole Maze, Santina Marcello Fryer, Virginia Lynne Wortham, Lori Lynn Duncan, Rutledge B. Williamson, Dorothy Jean Martin, Lessie Katrina Aycock, William D. Simmons, Kayla Ann Branch, Martha Norris Morris, Kimberly Erin Martin, Sylvia Marie Burkett, Autumn Abigal Bellew, Doretha Ann Edge, Kimberly Lane Silvers, Archie Danny Stone, Charlotte A. Saucier, Inez Lane, Peggy Wylene Tomeka Smith, Reginald B. Alderman, Amy Romon Jones, Ruth Diane Daniels, Diane Griffin, Cynthia Yuvonn Campbell, Arlene Frances Campbell, Lafaughn Lightsey, Cecil Rhodes Miles IV, Shannon Alexis Simmons, Steven Todd Anderson, Keisha L. Madray, Betty L. Fritz, Marilyn Hall, Blanton Carlton Cranford, B. C. Cranford, Jr., Beverly Ann Dixon, Richard Clinton Cochran, Myrna Garcia, Mack Ceacer Marion Jr., Lennis Paulk, Roger L. Branch, Preston Aaron Baxley, Bobbie Sue Kauger, Jennifer Reagin, Haley Victoria Davis, Christy N. Harvey, Maebell Wyman Demery, Victor Perez Vasquez, Jaime Nichole Williams, Lasonya Ann T. Carter, Jason L. Howard, Marie Felix Ramirez, Mathew Chayce Odom, Johnny Clarence Dees, Jr., Lillian Dills Corsby, Mickey Edward Smith, Tammy Sue Pridemore, Jack E. Strickland, Kelly Lavern Moody, Mary Jean Yawn, Tammy L. Mercer, Lori Michelle Herndon, Angela Higgins Dyal, Roger Hester, Brenda Gail Youmans, Kassey Morgan Edge, Colleen Bowen Davis, Carlee Mayson Campbell, Dorothy Ann Thomas, Allie Jocelyn Morris, Kenneth Bruce Edwards, Julius Earl Butler, Kendall Mills, Terry Mitchell Stone, Scarlett Synclair Copeland, Ollie Jo Pickren McDaniel, Jaimie Michael Toler, Zachary Allan Campana, Anthony Brian Draper, Eddis Carter, Laura Mae Day, Erin Turner Thomas, Gunner Jeffery Carter, Jonathan David Long, Marvin Dewayne Owes, Helen Roberson, Donald Wayne Murray II, Alane Melissa Herrington, Christopher Roy Hughes, Lavern Deen, Cynthia Deshon Williams, Jonathan Isaiah Allen, Eric Grata Vann, Robbie Morris, Ashley Meghan Everett, Margaret Renae Sapp, Erin Eldridge McCoy, Tommy Carter, Hannah Marie Bailey, Shauna Nicole Mattingly, Walter Elize Deen, Jarvis Maurice Mims, Ellis S. Benton, Denise B. Bird, Joyce Loughren, Jessica Jean Roberts, Mary C. Burke, Travis Dennis Bunch, Bertha Lee Sanders, Tiffany Nicole White, Eloise Beasley Taylor, Jimmy Maurice Simmons, Christopher Leroy Mincey, Benjamin Lott Rentz, Melinda L. White Simmons, Adam Russell Osteen, Christina Marie Shallar, Deborah M. Woodall, Tonya Mercer, Tony Sellers and Kayla Dawn Chancey.