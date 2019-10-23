LEGALS FOR 10-23-2019

DELINQUENT MOBILE HOME TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the Tax Commissioner of Appling County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Appling, against the following named persons and the mobile home as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, at the County Annex Building, Commissioner Meeting Room in Baxley, Appling County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in November, 2019, the same being November 5, 2019, and continuing on Wednesday, November 6, 2019, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described mobile homes will be sold. The mobile homes hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective mobile homes are located in Appling County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees. Please note there is no right of redemption on mobile homes as they are considered personal property. Appling County assumes no responsibility for the transfer and delivery of mobile homes after purchase.
ACCOUNT #: 10412
CURRENT RECORD HOLDER: ALDERMAN STACY & MYRA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 FLEETWOOD UNKNOWN GSAFLXO7A46195 14 54
ACCOUNT #: 4271
CURRENT RECORD HOLDER: BAHS BANK OF AMERICA FSB
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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CURRENT RECORD HOLDER: BEECHER JUSTIN AKA ROBERT JUSTIN BEECHER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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CURRENT RECORD HOLDER: CARTER ELLIS PAUL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
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CURRENT RECORD HOLDER: MEJIA AARON A
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TAX YEARS DUE: 2016-2019
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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CURRENT RECORD HOLDER: ROBINSON RODNEY GILBERT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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CURRENT RECORD HOLDER: ROBINSON RODNEY GILBERT
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 FLEETWOOD UNKNOWN FR GAFLT07A37354W211 14 X 70
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CURRENT RECORD HOLDER: RUSSELL THADDEUS L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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CURRENT RECORD HOLDER: SAILEM LIZZIE ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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CURRENT RECORD HOLDER: THORNTON BRENDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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CURRENT RECORD HOLDER: VANN NIKIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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CURRENT RECORD HOLDER: WOODS CARLA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2019
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CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT WHITTY DAVIS FARMS INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017, 2019
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ACCOUNT #: 5563
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT WHITTY DAVIS FARMS INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2017, 2019
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 GENERAL UNKNOWN, 24X52, VIN: GMHGA2239716318
DELINQUENT PROPERTY TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the Tax Commissioner of Appling County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Appling, against the following named persons and the property as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, at the County Annex Building, Commissioner Meeting Room in Baxley, Appling County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in November, 2019, the same being November 5, 2019, and continuing on Wednesday, November 6, 2019, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described properties, or as much thereof as will satisfy the state and county tax execution on the respective individual and property, will be sold. The property (ies) hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective parcels of property are located in Appling County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees.
MAP AND PARCEL: C004 058
CURRENT RECORD HOLDER: ARLIGE RENA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 147/229
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 32, PAGE 401. 608 KENNY LN
MAP AND PARCEL: A003 061 A
CURRENT RECORD HOLDER: BARNES LESLEY C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 401/600
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA. 83 BELL DRIVE
MAP AND PARCEL: A004 010 B
CURRENT RECORD HOLDER: BARRON KENNETH M & LIZZIE ANNE SAILEM
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016, 2018
DEED BOOK: 476/619
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA. MLK AVENUE
MAP AND PARCEL: F002 056
CURRENT RECORD HOLDER: BOHANNON CHRISTY & KERSEY, DORIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 348/150
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 15, BLOCK 2, OF BLUEBERRY HILL SUBDIVISION. 147 BEACH ROAD
MAP AND PARCEL: 0083 044
CURRENT RECORD HOLDER: BRACKIN THAD CHRISTOPHER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 224/303
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 107, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, CONSISTING OF 25 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9, PAGE 46. HOLLAND RD
MAP AND PARCEL: A004 031 A
CURRENT RECORD HOLDER: BROOKINS GERALDINE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 410/409
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA. CANAL STREET
MAP AND PARCEL: 0097A 044
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER EDWARD D & CHRISTINE ESTATES AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 325/632
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF SURRENCY, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING A PORTION OF LOT 58. 121 GA HWY
MAP AND PARCEL: 0091 038
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER EMMA L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 51/466
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 470, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.00 ACRES, MORE OR LESS. TEN MILE RD
MAP AND PARCEL: 0078 008
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER JAMES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 466/123
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 364, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.14 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19, PAGE 235.
MAP AND PARCEL: 0063 060
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER JAMES F & JOYCE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 142/569 (PORTION), 156/56
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 399, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.68 ACRES, MORE OR LESS. ED CARTER ROAD
MAP AND PARCEL: 0078 050
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER JAMES F & JOYCE E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 229/304
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 398, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRE, MORE OR LESS. 615 HENRY THOMAS ROAD
MAP AND PARCEL: 0083 036
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER JOHN M; REMAINDERMEN: CARTER H VIRGIL & SHELBA CARTER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 414/149 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 156, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 16.00 ACRES, MORE OR LESS. 8545 POOR ROBIN RD
MAP AND PARCEL: C004 126 A
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER OLA LEE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 190/317
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS. OFF FASION STREET
MAP AND PARCEL: 0078 033 E
CURRENT RECORD HOLDER: CRAY JAMES EARL JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 478/317
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 397, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT H, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19, PAGE 452.
MAP AND PARCEL: 0040 013 A
CURRENT RECORD HOLDER: CREWS RYAN & SKYLER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 480/219 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 86, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 0040 007 D
CURRENT RECORD HOLDER: CREWS RYAN & SKYLER AND CREWS BENNY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 480/219 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 86, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.49 ACRES, MORE OR LESS. SATILLA CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 0056 018 A
CURRENT RECORD HOLDER: DAVIS DAIRY LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 418/791
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 48, 5TH DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 7.38 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 6, PAGE 39. RED OAK RD
MAP AND PARCEL: F002 055
CURRENT RECORD HOLDER: DAVIS EDDIE DEAN JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 486/654
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOTS 16 AND 17, BLOCK 2, OF BLUEBERRY HILL SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 213. 167 BEACH ROAD
MAP AND PARCEL: 0029A 024
CURRENT RECORD HOLDER: DUNN SAMUEL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 137/171
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 627, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 5, BLOCK 4, OF ALTAMAHA DEVELOPMENT COMPANY SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 6, PAGE 59. OFF SWEETGUM LN
MAP AND PARCEL: 0005 015
CURRENT RECORD HOLDER: DYAL CARL MITCHELL (LIFE ESTATE) REMAINDERMEN: DYAL MITCHELL CHASE; DYAL TRISTIN CHANCE AND DYAL ANGELITA C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 483/132 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 274, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 30.5 ACRES, MORE OR LESS. 459 DYALS ROAD
MAP AND PARCEL: G004 026
CURRENT RECORD HOLDER: DYAL J E JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 32/245
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND OT 293, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 6, PAGE 40. NEWTON AND PINE STREETS
MAP AND PARCEL: 0048 051 C
CURRENT RECORD HOLDER: FILMORE ESTER EARLINE & DAVID DANIEL JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 524/851
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 338, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 496. 38 ARTHUR WILLIAMS LANE
MAP AND PARCEL: 0002A 066
CURRENT RECORD HOLDER: FOGARTY JOHN THOMAS JR AKA FOGERTY JOHN THOMAS JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 362/783
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF GRAHAM, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 13, PAGE 467. LORD ST
MAP AND PARCEL: 0034 010 B
CURRENT RECORD HOLDER: GREEN ANGELA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 390/820
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 380, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.495 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 4, AS SHOWN IN PLAT BOOK 16, PAGE 563. OFF HATCH PKWY N
MAP AND PARCEL: 0047 093 C
CURRENT RECORD HOLDER: GREEN MALASHIA LASHAE
DEFENDANT IN FI-FA: GREEN MICHAEL
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 540/278 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 386, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.97 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19, PAGE 7. RE FOX ROAD
MAP AND PARCEL: 0047 093 B
CURRENT RECORD HOLDER: GREEN MALASHIA LASHEA
DEFENDANT IN FI-FA: GREEN MICHAEL
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 540/278(PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 386, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA. CANEY CREEK ROAD
MAP AND PARCEL: 0060 025
CURRENT RECORD HOLDER: HALLMAN RICHARD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 429/376
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 486, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 6, PAGE 98. 1060 MILTON HALLMAN RD
MAP AND PARCEL: 0097B 047
CURRENT RECORD HOLDER: HAYES JESSIE ESTATE AND CHARITY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 44/142; 60/204; 67/209 & 122/244
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 15.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOTS 173-175 AND A PORTION OF LOT 185 AND 187. 24 MARIETTA STREET
MAP AND PARCEL: B004 085
CURRENT RECORD HOLDER: JACKSON NANCY M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 461/182
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.51 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 18, PAGE 238. 547 MLK AVENUE
MAP AND PARCEL: C004 142
CURRENT RECORD HOLDER: JONES IRIS L AKA MCDUFFIE IRIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 326/349 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA. FOUNDRY ST AND KENNY LN
MAP AND PARCEL: 0024 014
CURRENT RECORD HOLDER: LEWIS PATRICK R
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 304/112 & 238/9
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 233, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING TRACT 1. 456 TILLMAN LN SW
MAP AND PARCEL: B004 009
CURRENT RECORD HOLDER: LINDSEY DORIS BROWN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 395/640
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING TRACT 9, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGE 191. 10 LOUISE LN NE
MAP AND PARCEL: 0051 008
CURRENT RECORD HOLDER: M WILSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 506/473 AND 516/376 (COMBINED)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.22 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 71. 3200 BLACKSHEAR HWY
MAP AND PARCEL: 0003 051 F
CURRENT RECORD HOLDER: M WLSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 516/376 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 350, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .94 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 23, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 303. 56 PRIMROSE LANE
MAP AND PARCEL: 0051 008 C
CURRENT RECORD HOLDER: M. WILSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 524/140
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.89 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 239. BLACKSHEAR HWY
MAP AND PARCEL: 0051 008 E
CURRENT RECORD HOLDER: M. WILSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 516/376 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 49, AND PAGE 65. OFF HUTCHESON RD
MAP AND PARCEL: S001 011
CURRENT RECORD HOLDER: MCMILLAN MORRIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 330/605
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.854 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 3. OFF SIMPSON DR
MAP AND PARCEL: 0097B 070
CURRENT RECORD HOLDER: MCNEELY ARLENE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 339/23
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF SURRENCY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .25 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 231. 117 GIBBS STREET SE
MAP AND PARCEL: 0048 042 B
CURRENT RECORD HOLDER: MIDDLETON LOIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 250/279
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 337, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING TRACT 3. OFF 144 HWY
MAP AND PARCEL: S001 079
CURRENT RECORD HOLDER: MOTHERSHED ROSETTA S ESTATE, CURTIS SMITH, ERIC SMITH, CHARLIE LEE PERRY SR., CLAUDE PERRY SR., ROBERT PERRY SR., JAMES EDWARD PERRY SR, ROSETTA PERRY, MAGGIE DELL PERRY, JESSIE LEE PERRY SR., MATTIE MAE PERRY,ETAL AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 270/767 (PORTION), 281/474
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 20.50 ACRES, MORE OR LESS. ST JAMES STREET
MAP AND PARCEL: C004 022 A
CURRENT RECORD HOLDER: NEWKIRK TREY DE’QUAN
DEFENDANT IN FI-FA: SAILEM LIZZIE M
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 561/148
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK C. 180 IDELL ST
MAP AND PARCEL: A003 036
CURRENT RECORD HOLDER: PRICE BUSTER JOE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 215/656
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING TRACT B. 288 DONNIE LEWIS LN
MAP AND PARCEL: 0125A 006
CURRENT RECORD HOLDER: PRICE JOHN L ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 521/172
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 474, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.517 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 6, BLOCK A, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 264. CARTER BIGHT LANDING RD
MAP AND PARCEL: E001 031
CURRENT RECORD HOLDER: ROACH RONALD & SHERRY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 336/304
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, IN THE CITY BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 14, OF LEWIS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 179. 88 SPELL STREET
MAP AND PARCEL: 0048 103 Q
CURRENT RECORD HOLDER: ROBERSON DOROTHY CARTER ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 308/558
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 381, 2ND DISTRICT IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.80 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9, PAGE 328.
MAP AND PARCEL: 0048 125
CURRENT RECORD HOLDER: ROBERSON QUINTON WILLIAM
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 277/532 & 201/460
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA AND CONSISTING OF .84 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 5, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 248. 115 AGNES WILLIAMS LANE
MAP AND PARCEL: C004 024
CURRENT RECORD HOLDER: RYALS MELBA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 352/195
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK B, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 60. IDELL STREET
MAP AND PARCEL: 0030 169 B
CURRENT RECORD HOLDER: SAMUEL JUDITH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 431/539
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 535, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 18, PAGE 356.
MAP AND PARCEL: D004 059 B
CURRENT RECORD HOLDER: SIMPSON MERRISSA T
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 283/711
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS. MLK AVENUE
MAP AND PARCEL: 0010 024
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH CURTIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 203/804
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 299, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK 168, PAGE 613. ZOAR ROAD
MAP AND PARCEL: C004 135
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH EARNEST JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 280/196
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 2, BLOCK 5, OF WARRICK SUBDIVISION. FOUNDRY STREET
MAP AND PARCEL: D003 100
CURRENT RECORD HOLDER: SPEARMON AKA SPEARMEN BILLY G & MARY B
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 324/34
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 4-6, BLOCK 34, OF FENDIG SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1, PAGE 7. 241 N MCCRORIE ST
MAP AND PARCEL: F004 061
CURRENT RECORD HOLDER: USSERY EDWARD DEWAYNE & RUBY JUANITA ARMSTRONG ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 442/309
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.95 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 18, PAGE 628. 21 FAIR STREET
MAP AND PARCEL: 0048 142 B
CURRENT RECORD HOLDER: VANN LAVERNE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 309/22 & 276/799
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.00 ACRES, MORE OR LESS. 455 JAMES KENT ROAD
MAP AND PARCEL: B003 080
CURRENT RECORD HOLDER: WASHINGTON LOIS ESTATE AND ADOLPH WASHINGTON ESTATE AND PORTER DONALD ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 256/461
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.28 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 256, PAGE 461. 142 TROUPE STREET
MAP AND PARCEL: 0003 051 C
CURRENT RECORD HOLDER: WILSON MONICA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 495/823
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 350, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.48 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1 & 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 303. 148 PRIMROSE LANE
MAP AND PARCEL: B005 052
CURRENT RECORD HOLDER: WOOTEN DENISE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 333/700
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGES 46 AND 47. 400 BEN CARTER ROAD NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0034 020 E
CURRENT RECORD HOLDER: WOOTEN PATRICIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
TAX YEARS DUE: 2016-2018
DEED BOOK: 322/132
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.01 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 5. 181 NORTHWOOD DRIVE
* Deed Book: Refers to Deed Records located in the Appling County Courthouse, Clerk of Superior Court’s Office where property is more fully described.
STATE OF GEORGIA
IN THE PROBATE COURT OF
APPLING COUNTY
IN RE: ESTATE OF JOHN FRANKLIN DAVIDSON
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
All creditors of the estate of John Franklin Davidson, late of Appling County, Georgia, deceased, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law; and all person indebted to said estate are required to make immediate payment to said estate.
This 10th day of October, 2019.
Bernett Driggers, Executrix
173 Mohican Tr., N
Jesup, Ga. 31545
10/16 - 11/6
STATE OF GEORGIA
IN THE PROBATE COURT OF
APPLING COUNTY
IN RE: ESTATE OF LEDARIL MOSLEY
NOTICE TO DEBTORS AND CREDITORS
All creditors of the estate of Ledaril Mosley, late of Appling County, Georgia, deceased, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law; and all person indebted to said estate are required to make immediate payment to said estate.
This 10th day of October, 2019.
William Andrew Mosley, Executor
5256 Cardinal Way
Acworth, Ga. 30101
10/16 - 11/6
IN THE PROBATE COURT OF APPLING COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: ESTATE OF MARTHA FRANCES HERNDON JONES
DECEASED
ESTATE NO. 2019-104
PETITION OF LETTERS OF ADMINISTRATION
NOTICE
TO WHOM IT MAY CONCERN
HENRY JONES has petitioned to be appointed Administrator(s) of the Estate of MARY FRANCES HERNDON JONES, deceased of said county. (The Petitioner has also applied for waiver of bond and/or grant of certain powers contained in O.C.G.A. § 53-12-261.) All interested parties are hereby notified to show cause why said Petition should not be granted. All objections to the Petition must be in writing, setting forth the grounds of any such objections, and must be filed with the Court on or before November 1, 2019.
BE NOTIFIED FURTHER: All objections to the Petition must be in writing, setting forth the grounds of any such objections. All objections should be sworn to before a notary public or before a Probate Court Clerk, and filing fees must be tendered with your objections, unless you qualify to file as an indigent party. Contact Probate Court personnel for the required amount of filing fees. If any objections are filed, a hearing will be schedule at a later date. If no objections are filed, the Petition may be granted without a hearing.
Diane Hallman,
Judge of the Probate Court
36 South Main Street
Baxley, GA 31513
912-367-8114
10/9, 10/16, 10/23 & 10/30
IN THE PROBATE COURT OF APPLING COUNTY STATE OF GEORGIA
IN RE: ESTATE OF Donavian L. Heller and Dakiyah F. Heller,
MINOR
ESTATE NO. 2019-110
NOTICE
Date of second publication, if any 10/23/2019
TO: Tina Stanley Hubbard
You are hereby notified that Brian V. and Falisa L. Moore has filed a Petition seeking to be appointed temporary guardian(s) of the above-named Minor. All objections to the Petition to the appointment of temporary guardian or the appointment of the Petitioner(s) as temporary guardian(s), must be in writing, setting forth the grounds of any such objections, and be filed with this Court no later than fourteen (14) days after this notice is mailed, or ten (10) days after this notice is personally served upon you, or ten (10) days after the second publication of this notice if you are served by publication. All objections should be sworn to before a notary public or Georgia probate court clerk and filing fees must be tendered with your objections, unless you qualify to file as an indigent party. Contact Probate Court personnel for the required amount of filing fees.
NOTE: If a natural guardian files a timely objection to the creation of the temporary guardianship, the Petition will be dismissed. If a natural guardian files an objection to the appointment of the Petitioner(s) as guardian(s), or if a parent who is not a natural guardian files an objection to the Petition, a hearing on the matter shall be scheduled at a later date. If no objection is filed, the Petition may be granted without a hearing.
Diane Hallman
Judge of the Probate Court
36 S. Main Street Baxley, GA 31513
912-367-8114
NOTICE OF RIGHT OF REDEMPTION
RE: Kenneth Carrol Spell, Jr. Estate
All that tract or parcel of land lying, being and situate in Land Lot No. 188, Second Land district of Appling County, Georgia, consisting of 0.52 acres, more or less, and being Tract 5 as described on a plat and survey thereof by Merlin J. Tomberlin, surveyor, dated November 15, 1999, which is shown on a plat which is of record in Deed Book 333, Page 693, Appling County, Georgia Public records.
This being the same and identical property conveyed by Sheriff’s Tax Deed dated October 2, 2018 from Debra Carter, Tax Commissioner/Ex-Officio Sheriff of Appling County to Edward Bracewell and Brenda Bracewell at Deed Book 557, Page 321, aforesaid county deed records.
Appling County Tax Parcel ID No. Map 51 Parcel 10C
TAKE NOTICE THAT:
The right to redeem the above described property will expire and be forever foreclosed and barred on or after the 8th day of November, 2019.
The tax deed to which this notice relates is dated the 2nd day of October, 2018, and is recorded in the Office of the Clerk of the Superior Court of Appling County, Georgia, in Deed Book 557, Page 321.
The property may be redeemed at any time before the 11th day of December, 2019, by payment of the redemption price as fixed and provided by law to the undersigned at the following address:
Wm. Terry Turner
Wm. Terry Turner, P.C.
Attornery for Edward Bracewell and Brenda Bracewell
37 Tippins Street, Suite B
Baxley, GA 31513
Please be governed accordingly.
Notice is given that Articles of Organization which will incorporate PRIME SHAVINGS, LLC, will be delivered to the Secretary of State for filing in accordance with the Georgia Business Code (O.C.G.A. §14-2-201.1).
The registered office will be located at 103 Lakeview Dr., Baxley, Georgia and its initial registered agent at such address is Jada Miles.
Keith M. Morris
Attorney for Incorporator
581 E. Parker Street
Baxley, Ga. 31513
(912) 367-2636
10/23 & 10/30
IN THE SUPERIOR COURT OF APPLING COUNTY
STATE OF GEORGIA
Brunswick Judicial Circuit
STATE OF GEORGIA,
EX REL
JACKIE L. JOHNSON
DISTRICT JUDICIAL CIRCUIT,
BRUNSWICK JUDICIAL CIRCUIT,
Plaintiff,
Vs
A Taurus Revolver, Serial # D0144232,
A Ruger .44 Magnum Revolver,
Serial # 87-71997,
Et. Al. (See Exhibit A),
Defendant in rem,
RE: PROPERTY OF
RAY ASHLEY DIXON,
Purported Owner(s)/Interest Holder(s)
Civil Case No. 19-10-306C
NOTICE OF PROCEEDINGS
TO: RAY ASHLEY DIXON
AND ANY AND ALL PERSONS HAVING CLAIMS TO THE ABOVE DESCRIBED PROPERTY:
PLEASE TAKE NOTE that the above-style complaint for forfeiture seeking the condemnation of the above-described property was filed in said Court on the 8th day of October, 2019, and by reason of an order entered by the Court on the 8th day of October, 2019, you are hereby commanded and required to file with the Clerk of said Court and serve upon Jackie L. Johnson, District Attorney, Brunswick Judicial Circuit, whose address is 37 Tippins Street, Suite C, Baxley, Georgia 31513, an answer to said complaint within thirty (30) days of the last date of publication of this Notice of Proceeding.
TAKE FURTHER NOTICE that at the expiration of thirty (30) days after the last date of publication of this Notice of Proceeding, if no claimant has appeared to defend said complaint, said Court shall order and direct the forfeiture and disposition of said property in such manner is provided by law.
TAKE FURTHER NOTICE that a hearing in the above styled case has been set for the 3 day of December, 2019 at 9:30 A.M. in the APPLING COUNTY Courthouse in Superior Court for APPLING County.
WITNESS the Honorable Stephen G. Scarlett, Anthony L. Harrison, Stephen D. Kelley, Roger Lane and Robert Guy, Judges of said Court.
This 8th day of October 2019.
Marsha Thomas
Clerk of Superior Court
APPLING County Georgia
Brunswick Judicial Circuit
STATE OF GEORGIA
IN THE PROBATE COURT OF
APPLING COUNTY
IN RE: ESTATE OF VALERIA WOLFE LEWIS
Notice to Debtors and Creditors.
All creditors of the Estate of Valeria Wolfe Lewis, late of Appling County, Georgia, deceased, are hereby notified to render in their demands to make immediate payment to said estate.
This 18 day of October, 2019.
JOHN STEPHEN LEWIS,
STATEN SELLERS LEWIS, JR.
Executor/Administrator
343 Lakeview Dr.
Baxley, GA 31513
912-282-2593
LEGALS FOR 10-23-2019
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