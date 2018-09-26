LEGALS FOR 9-26-2018

ADVERTISEMENT FOR BIDS
Sealed bids will be received for the CDBG No. 17p-x-001-2-5959 STORM DRAINAGE AND STREET IMPROVEMENTS TO THOMAS, WILDES, CROSBY, and EASON STREETS at the Surrency City Hall, 64 Hart St, Surrency, Georgia, 31563 until 2:00 P.M. (Local Time), Wednesday, October 10, 2018, at which time they will be publicly opened and read.
A non-mandatory pre-bid meeting will be held on Wednesday, September 26, 2018 at 2:00 P.M. (Local Time). at the Surrency City Hall.
The work under this Contract will consist generally of the following:
Roadway construction, including traffic control, erosion control measures, and construction of ± 0.72 Linear Miles of roadway grading, ± 6,475 LF of concrete curb and gutter, 930 TN of 9.5 mm RAC Superpave asphalt, RCP (arch) storm drainage pipe, yard drains, flumes/spillways, signage, striping, and all other necessary appurtenances for a complete job.
All work on the Project must be completed within 180 consecutive calendar days of date of notice to proceed.
Bid shall be submitted on Bid Proposal Forms furnished for that purpose, in accordance with the Contract Documents and the Plans and Specifications, which are on file and may be reviewed at the office of the Mayor and the office of Hofstadter and Associates, Inc., Consulting Engineers, 4571 Arkwright Road, Macon, Georgia 31210.
Copies of Bid Forms, Plans, Specifications and Contract Documents may be obtained from Hofstadter and Associates, Inc., 4571 Arkwright Road, Macon, Georgia 31210, upon deposit of $250.00 per hard copy set and $150.00 per digital set (.pdf format). No refund will be made for returned documents.
No bid will be considered unless sealed and filed with the City of Surrency prior to the time set forth above, and accompanied by a Bidder’s Bond, payable to the City of Surrency, for 10 percent of the amount of the bid; to be forfeited as liquidated damages in the event that the bid be accepted and the bidder fail to enter promptly into a written contract and furnish the required Payment Bond and Performance Bond and Insurance Certificates. Bids arriving after the designated time will be returned unopened.
No bids shall be withdrawn for a period of 60 days after the opening of bids. The City of Surrency reserves the right to reject any or all bids and to overlook and/or disregard informalities or irregularities in the proposals.
DATED: CITY OF SURRENCY
64 Hart St
SURRENCY, GEORGIA 31563
To all bidders:
The following items must be enclosed with every bid submitted or your bid will be rejected. Please check to make sure that all nine items are enclosed and forms are completed before sealing envelope.
1. Bid bond or certified check
2. Work experience (self-generated list provided by bidder)
3. Affidavit of noncollusion
4. Contractor’s license number shown (if required for this project)
5. Certification of nonsegregated facilities
6. Bidding contractor drug free workplace certification
7. Contractor’s certification regarding debarment, etc.
8. Equal opportunity clause
9. Section 3
AB-
LEGALS FOR 9-26-2018
Posted by Kelly Turner in Legal Notices
Wednesday, September 26. 2018
Notice is given that Articles of Incorporation which will incorporate Toorific Inc. will be delivered to the Secretary of State for filing in accordance with the Georgia Business Corporation Code. (O.C.G.A. §14-2-201.1). The initial registered office of the corporation will be located at 255 Pendleton Street, Baxley, Georgia 31513, and its initial registered agent at such address is Gurjinder Toor.
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd, LLP
132 West Parker Street
Baxley, Georgia 31513
(912) 367-9000
Notice is given that articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Nissan of Waycross Inc. to Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. and articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. to Woody Folsom of Douglas Inc. have been delivered to the Secretary of State for filing in accordance with the Georgia Corporation Code. (O.C.G.A. sec. 14-2-201.1). The initial registered office of the Corporation is located at 200 Deerfield Drive, Baxley, Georgia 31513.
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd LLP
132 West Parker Street
Baxley, Georgia 31513
Attorney for Corporation
Notice is given that articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Nissan of Waycross Inc. to Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. and articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. to Woody Folsom of Douglas Inc. have been delivered to the Secretary of State for filing in accordance with the Georgia Corporation Code. (O.C.G.A. sec. 14-2-201.1). The initial registered office of the Corporation is located at 200 Deerfield Drive, Baxley, Georgia 31513.
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd LLP
132 West Parker Street
Baxley, Georgia 31513
Attorney for Corporation
Notice is given that articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Nissan of Waycross Inc. to Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. and articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. to Woody Folsom of Douglas Inc. have been delivered to the Secretary of State for filing in accordance with the Georgia Corporation Code. (O.C.G.A. sec. 14-2-201.1). The initial registered office of the Corporation is located at 200 Deerfield Drive, Baxley, Georgia 31513.
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd LLP
132 West Parker Street
Baxley, Georgia 31513
Attorney for Corporation
COUNTY OF APPLING
IN RE ESTATE OF JOHN L. HARRIS, DECEASED
All creditors of the Estate of John L. Harris, deceased, late of Appling County, are hereby notified to render their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to me.
This 10th day of August, 2018.
Stanford John Harris
434 Lightsey Road
Bristol, GA 31518
IN THE PROBATE COURT OF APPLING COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: Estate of ALVIN R. TUTEN JR., deceased
All creditors of the estate of Alvin R. Tuten Jr., deceased, late of Appling County, Georgia, are hereby notified to render their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to the undersigned.
This 13th day of August, 2018.
Elaine S. Tuten, Executor
Estate of Alvin R. Tuten Jr.
24 Forest Avenue
Baxley, Georgia 31513
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd LLP
132 W. Parker Street
Baxley, Georgia 31513
912-367-9000
NOTICE
GEORGIA, APPLING COUNTY
All creditors of the estate of JEANELLE PRESLEY, deceased, late of Appling County, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to me.
August 24, 2018
ANGELA JEAN MORLEY, Executrix of
The Estate of JEANELLE PRESLEY, deceased
Wm. Terry Turner
P.O. Box 328
Baxley, GA 31515
912-367-0311
terryturnerlaw@gmail.com
9/5, 9/12, 9/19 & 9/26
PUBLIC NOTICE
Public Input Requested for the State of Georgia’s
Draft Consolidated Annual Performance and Evaluation Report (CAPER) FFY2017/ SFY2018
The State of Georgia, in compliance with applicable U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) regulations, has prepared a draft version of the State’s Consolidated Annual Performance and Evaluation Report (CAPER) for the Federal Fiscal Year 2017. The CAPER is the annual review of the State’s performance in meeting the goals and objectives identified in the 2013-2017 Consolidated Plan and FY 2018 Annual Action Plan. Note that the CAPER also includes the State CDBG Performance and Evaluation Report (State PER) for the State of Georgia Community Development Block Grant (CDBG) Program. The State of Georgia encourages citizens, public agencies and other interested parties to review the contents of its draft CAPER and to submit their written comments.
The report will be available for review on September 7, 2018 after 5 p.m.
https://dca.ga.gov/node/4565
The report may also be obtained upon request from the Georgia Department of Community Affairs by calling (404) 679-4840 or by e-mail to housingplanning@dca.ga.gov. TDD users may call (404) 679-4915 to request a copy.
All written comments should be submitted by email or postal mail no later than Wednesday, September 26, 2018 at 5:00 p.m.
Georgia Department of Community Affairs
Housing Finance and Development
Attn: CAPER – GHFA HOME Admin
60 Executive Park South, NE
Atlanta, GA 30329-2231
Comentario Publico con Respecto al
Borrador del Reporte de Evaluación del Desempeño del Plan Consolidado Anual 2017-2018
Del Estado de Georgia
El Estado de Georgia, en cumplimiento de las regulaciones aplicable del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés), ha preparado un borrador del Reporte de Evaluación del Desempeño del Plan Consolidado Anual (CAPER, por sus siglas en inglés) por el año fiscal federal 2017. El CAPER es la revista anual de los desempeños del Estado de lograr las metas y los objetivos identificados por el Plan Consolidado 2013-2017 y el Plan de Acción 2017. Note que el CAPER también incluye el Reporte del Desempeño y Evaluación por el Paquete de Subvención para el Desarrollo Comunitario (CDBG) del Estado de Georgia (PER del Estado, por sus siglas en inglés). El Estado de Georgia les anima a los ciudadanos, agencias públicas, y otras partes interesados revisar los contenidos del borrador del CAPER y entregar los comentarios escritos.
El informe estará disponible para su revisión a las 5:00pm el 7 de septiembre 2018.
https://dca.ga.gov/node/4565
El público puede llamar directamente al Departamento de Asuntos Comunitarios de Georgia (Department of Community Affairs, DCA) a 404-679-4840 o a través de la línea TDD al (404) 679-4915 para recibir una copia escrita del borrador. También se puede escribir a housingplanning@dca.ga.gov.
Comentario público debe ser entregado por email o correo postal a más tardar a las 5:00pm el miércoles de 26 de septiembre 2018.
Georgia Department of Community Affairs
Housing Finance and Development
Attn: CAPER – GHFA HOME Admin
60 Executive Park South, NE, Atlanta, GA 30329-2231
https://dca.ga.gov/node/4565
NOTICE OF PETITION TO CHANGE NAME
STATE OF GEORGIA,
COUNTY OF APPLING.
IN RE: Petition of Spencer Lee Jackson
To change name to Spencer Lee Gray
18-9-213C
Notice is hereby given that SPENCER LEE JACKSON, the undersigned, filed his petition in the Superior Court of Appling County, Georgia, on the 17 day of September, 2018, praying for a change in the name of petitioner from SPENCER LEE JACKSON to SPENCER LEE GRAY. Notice is hereby given pursuant to law to any interested or affected party to appear in said court and to file objections to such name change. Objections must be filed with said Court within 30 days of the filing of said petition.
This 17 day of September, 2018.
SPENCER LEE JACKSON, PETITIONER
Keith M. Morris
581 E. Parker St.
Baxley, Ga.31513
(912) 367-2636
9/26, 10/3, 10/10 & 10/17
IN THE SUPERIOR COURT OF FULTON COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: SUBJECT TO THE DISPOSITION
OF UNCLAIMED PROPERTY ACT
CIVIL ACTION FILE
NO. 2018CV310020
LYNNETTE T. RILEY,
COMMISSIONER OF REVENUE, STATE OF GEORGIA
Petitioner:
NOTICE OF SERVICE BY PUBLICATION
PETITIONER: LYNNETTE T. RILEY, COMMISSIONER OF REVENUE, STATE OF GEORGIA
MATTER: IN RE: SUBJECT TO THE DISPOSITION OF UNCLAIMED PROPERTY ACT
DATE ACTION WAS FILED: September 5, 2018
DATE OF ORDER FOR SERVICE BY PUBLICATION: September 17, 2018
CHARACTER OF ACTION: To all persons (hereinafter, “Respondents”) claiming property rights of, title in, and ownership of matured, unredeemed United States savings bonds with purchasers or owners with last known addresses in the State of Georgia (“Georgia Unclaimed U.S. Savings Bonds”): take notice that, pursuant to O.C.G.A. § 44-12-237, Petitioner has caused to be filed in the Superior Court of Fulton County a Petition for Declaratory Judgment seeking a judgment declaring property rights to, title in, ownership of, and proceeds from Georgia Unclaimed U.S. Savings Bonds, which are unclaimed property and subject to the provisions of Georgia’s Disposition of Unclaimed Property Act, are subject to escheat to the State of Georgia with property rights to, title in, ownership of, and proceeds from said bonds vesting in the State of Georgia.
Respondents are hereby noticed and commanded to be and appear at the court in which this action is pending within sixty (60) days of the Date of the Order for Service by Publication. Respondents are to file any response or answer with the Clerk of the Superior Court of Fulton County at the following address: 136 Pryor Street SW, Suite C-155, Atlanta, Georgia 30303, with a copy of such response or answer to be sent to the Attorney for Petitioner, whose name and address is: James B. Manley, Jr., Special Assistant Attorney General, Troutman Sanders LLP, Bank of America Plaza, 600 Peachtree Street, N.E., Suite 3000, Atlanta, Georgia 30308-2216.
Witness, The Hon. John J. Goger, Fulton County Superior Court Judge.
Cathelene Robinson, Clerk MH
CLERK, FULTON COUNTY SUPERIOR COURT
9/26, 10/10, 10/17, 10/24
DELINQUENT PROPERTY TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the Tax Commissioner of Appling County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Appling, against the following named persons and the property as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, before the courthouse door in Baxley, Appling County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in October, 2018, the same being October 2, 2018, and continuing on Wednesday, October 3, 2018, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described properties, or as much thereof as will satisfy the state and county tax execution on the respective individual and property, will be sold. The property (ies) hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective parcels of property are located in Appling County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees. The amounts due will be subject to an advertising cost that is not included in the amounts due listed below.
MAP AND PARCEL: C004 058
CURRENT RECORD HOLDER: ARLIGE RENA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,002.47
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 147/229
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 32, PAGE 401. 608 KENNY LN
MAP AND PARCEL: 0061 080
CURRENT RECORD HOLDER: BELL MINNIE MAXINE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,681.00
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 464/268 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 462 AND 463, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 15.67 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION OF TRACT 1. 39 MILES BELL CIRCLE NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0063 049
CURRENT RECORD HOLDER: BURNETTE SYLVETA S
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $434.13
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 222/359
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 399, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS. OFF ED CARTER RD
MAP AND PARCEL: 0078 050
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER FAMILY TRUST AND JOYCE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,717.41
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 534/370 229/304
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 398, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRE, MORE OR LESS. 615 HENRY THOMAS ROAD
MAP AND PARCEL: 0078 050 A
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER JAMES FRANK AND JOYCE E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $712.78
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 241/223
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 398, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.88 ACRES, MORE OR LESS. HENRY THOMAS ROAD
MAP AND PARCEL: 0008 041
CURRENT RECORD HOLDER: CONNELL HERSCHEL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $378.83
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 207/275 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 396, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.86 ACRES, MORE OR LESS. HWY 341
MAP AND PARCEL: 0040 013 A
CURRENT RECORD HOLDER: CREWS RYAN & SKYLER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,787.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 480/219 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 86, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 0040 007 D
CURRENT RECORD HOLDER: CREWS RYAN, SKYLER, AND BENNY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $525.13
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 480/219 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 86, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.49 ACRES, MORE OR LESS. SATILLA CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 0077 001
CURRENT RECORD HOLDER: DEAN KELVIN & MICHELLE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,627.90
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 438/385
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 386 AND 405, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 8, PAGE 248. HWY 144
MAP AND PARCEL: G004 026
CURRENT RECORD HOLDER: DYAL J E JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $284.26
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 32/245
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND OT 293, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA. NEWTON AND PINE STREETS
MAP AND PARCEL: C002 013
CURRENT RECORD HOLDER: FUTCH RAQUEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $342.03
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 496/208
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 10, BLOCK A, OF BROBSTON SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9A, PAGE 47. W. ALLEN STREET
MAP AND PARCEL: J001 014
CURRENT RECORD HOLDER: GILL CECIL R ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,426.78
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 212/447
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 283, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK 1, OF SHADY ACES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 113. 431 JOHNS LN
MAP AND PARCEL: 0061 026
CURRENT RECORD HOLDER: HARE PHILLIP AND BETTY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,147.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 224/442
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 435, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.00 ACRES, MORE OR LESS. 315 SUMMERALL ROAD NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0052 069
CURRENT RECORD HOLDER: JACOBS TERESA AND DAVID WAYNE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,443.37
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 395/703
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.11 ACRES, MORE OR LESS. 188 POPLAR LANE
MAP AND PARCEL: C004 074
CURRENT RECORD HOLDER: KELLY AURICAL AND HARRIS TRAMAR
DEFENDANT IN FI-FA: HARRIS CURTIS JAMES
AMOUNT DUE: $742.78
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 544/409
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA. 125 WARRICK LN
MAP AND PARCEL: D002 041 A
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK ANNIE LENE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $372.71
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 302/83
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 55, PAGE 537. W PARKER ST
MAP AND PARCEL: 0034 020 C
CURRENT RECORD HOLDER: KING CASSANDRA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $492.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 318/337
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING TRACTS 1, 2, AND 7. NORTHWOOD DRIVE
MAP AND PARCEL: 0029 068 A
CURRENT RECORD HOLDER: LESTER PEGGY ALICIA
DEFENDANT IN FI-FA: LESTER PEEGGY ALICIA AND ROBERT BRAD LESTER
AMOUNT DUE: $2,109.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 533/378
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 582, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 201.
MAP AND PARCEL: 0091 018
CURRENT RECORD HOLDER: LYNN JARVIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: LYNN JARVIS ESTATE AND ANETTE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
AMOUNT DUE: $535.10
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 522/397
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 480, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .90 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 489, PAGE13. HARDWICK ROAD
MAP AND PARCEL: 0051 008 E
CURRENT RECORD HOLDER: M WILSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $652.47
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/376 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 49, AND PAGE 65. OFF HUTCHESON RD
MAP AND PARCEL: 0003 051 F
CURRENT RECORD HOLDER: M WLSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,678.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/376
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 350, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .94 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 23, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 303. 56 PRIMROSE LANE
MAP AND PARCEL: 0051 008 C
CURRENT RECORD HOLDER: M. WILSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: WILSON MOBILE HOMES INC
AMOUNT DUE: $980.43
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 524/140
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.89 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 239. BLACKSHEAR HWY
MAP AND PARCEL: A003 092
CURRENT RECORD HOLDER: MCMILLAN JIMMY R
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,683.33
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 388/775
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.635 ACRES, MORE OR LESS. 255 NAILS FERRY ROAD NORTHWEST
MAP AND PARCEL: S001 079
CURRENT RECORD HOLDER: MOTHERSHED ROSETTA S. ESTATE, CURTIS SMITH, ERIC SMITH, CHARLIE LEE PERRY SR., CLAUDE PERRY SR., ROBERT PERRY SR., JAMES EDWARD PERRY SR, ROSETTA PERRY, MAGGIE DELL PERRY, JESSIE LEE PERRY SR., MATTIE MAE PERRY,ETAL AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,905.92
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 270/767 (PORTION), 281/474
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 20.50 ACRES, MORE OR LESS. ST JAMES STREET
MAP AND PARCEL: 0103 033 D
CURRENT RECORD HOLDER: OVERSTREET TAMMY O & ROBERT L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $866.37
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 496/595
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 164, 4TH DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.2 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 31.
MAP AND PARCEL: 0068 015
CURRENT RECORD HOLDER: RENTZ ANDREW W
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,149.20
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 327/159
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 92 AND 104, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 11.96 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 85. 8715 BLACKSHEAR HWY SE
MAP AND PARCEL: E001 031
CURRENT RECORD HOLDER: ROACH RONALD & SHERRY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $655.26
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 336/304
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, IN THE CITY BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 14, OF LEWIS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 179. 88 SPELL STREET
MAP AND PARCEL: S002 144
CURRENT RECORD HOLDER: RUSHING JOHN R ESTATE & ESTER (LIFE ESTATE) AND DEBRA R CARTER AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,454.20
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 328/680
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 28 AND A PORTION OF LOT 40, BLOCK D, SECTION 2, ALPINE HILLS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 4, PAGE 14. 570 ALPINE DRIVE NORTHEAST
MAP AND PARCEL: C004 022 A
CURRENT RECORD HOLDER: SAILEM LIZZIE M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $334.39
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 402/203
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK C. 180 IDELL ST
MAP AND PARCEL: G003 086
CURRENT RECORD HOLDER: SCHMID CHRISTINE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $238.88
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 198/736
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 293, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.35 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 16, AND LOT 18, BLOCK 6, OF SPEERS ADDITION. W TOLLISM ST
MAP AND PARCEL: 0052 045
CURRENT RECORD HOLDER: SCHMID ROBERT A ESTATE AND CHRISTINE M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $695.20
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 241/554
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 34.05 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 250. HAPPY TRAIL
MAP AND PARCEL: K002 004
CURRENT RECORD HOLDER: SHARPE VIVIAN THOMPSON ESTATE, AUBREY THOMPSON, PAT CHANCEY, CHRIS CHANCEY, BRUCE CHANCEY AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,882.57
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/213
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 283, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 267, PAGE 829. 70 JOHNS LANE
MAP AND PARCEL: C004 080
CURRENT RECORD HOLDER: SIMPSON DARRELL & SHARON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $488.55
TAX YEARS DUE: 2010-2017
DEED BOOK: 406/41
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 99, PAGE 449. WARRICK LANE
MAP AND PARCEL: D004 059 B
CURRENT RECORD HOLDER: SIMPSON MERRISSA T
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,216.12
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 283/711
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS. MLK AVENUE
MAP AND PARCEL: 0010 024
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH CURTIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $852.72
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 203/804
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 299, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK 168, PAGE 613. ZOAR ROAD
MAP AND PARCEL: C004 140
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH EARNEST JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,031.47
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 277/135
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA. 68 FOUNDRY STREET
MAP AND PARCEL: S003 021
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH JAMES A (JAMIE)
DEFENDANT IN FI-FA: SMITH JAMES A (JAMIE)
AMOUNT DUE: $998.46
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 541/503
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 162, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 326, PAGE 567. 585 JEKYLL ROAD SOUTHEAST
MAP AND PARCEL: D003 100
CURRENT RECORD HOLDER: SPEARMON BILLY G & MARY B
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,559.62
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 324/34
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 4-6, BLOCK 34, OF FENDIG SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1, PAGE 7. 241 N MCCRORIE ST
MAP AND PARCEL: 0063 087 A
CURRENT RECORD HOLDER: SPEARMON BILLY GENE & MARY BEARD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $347.74
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 280/271
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 384, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1. 1808 LAMAR CROSBY ROAD
MAP AND PARCEL: 0051 010 C
CURRENT RECORD HOLDER: SPELL KENNETH CARROL JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $365.09
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 333/692
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.52 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 5. BLACKSHEAR HIGHWAY
MAP AND PARCEL: 0048 052
CURRENT RECORD HOLDER: SPENCER ALFRED ESTATE & WILLIAMS PAUL AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $450.82
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 235/775 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 338, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.11 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 286. 144 GEORGIA HIGHWAY
MAP AND PARCEL: 0064 019
CURRENT RECORD HOLDER: SPENCER ALFRED ESTATE & WILLIAMS PAUL AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $575.58
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 235/775 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 361, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 7.12 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 5, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 287. LOUIS SEAB ROAD
MAP AND PARCEL: 0097 041
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS LAVERNE & LOTTIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,016.12
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 426/463
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 218, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.13 ACRES, MORE OR LESS, BEING IN TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 13, PAGE 524. 1022 S MAIN STREET
MAP AND PARCEL: C003 072
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS WALTER AND THOMAS JOHN H (LIFE ESTATE)
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,038.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 282/68
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK 10, PAGE 220. 506 N BLVD
MAP AND PARCEL: H003 077
CURRENT RECORD HOLDER: TINY TOTS DAYCARE CENTER LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $9,903.90
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 470/580
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 293, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.92 ACRES, MORE OR LESS. PENDLETON STREET
MAP AND PARCEL: 0008 024 F
CURRENT RECORD HOLDER: TOMBERLIN MICHAEL CASEY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,797.86
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 478/513
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 420, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.179 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACTS ONE AND TWO, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19 PAGE 450, AND PLAT BOOK 16, PAGE 8. 1904 HOLT RENTZ ROAD
MAP AND PARCEL: 0049 077
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS MICKEY & SAMMY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $534.93
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 192/676 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 335, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.26 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 36. HOWARD LANE
MAP AND PARCEL: B004 026
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS PAUL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,506.66
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 437/532
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.01 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 285. 325 CENTURY LANE
MAP AND PARCEL: 0048 130
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS SAM AND MICKEY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $227.33
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.96 ACRES, MORE OR LESS. JAMES KENT RD
MAP AND PARCEL: 0003 051 C
CURRENT RECORD HOLDER: WILSON MONICA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,235.89
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 495/823
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 350, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.48 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1 & 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 303. 148 PRIMROSE LANE
MAP AND PARCEL: B005 052
CURRENT RECORD HOLDER: WOOTEN DENISE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,687.39
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 333/700
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGES 46 AND 47. 400 BEN CARTER ROAD NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0061 081 A
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT PATRICK AND TAMMY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $799.84
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 332/117
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 463, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 105 MILES BELL CIR
DELINQUENT MOBILE HOME TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the Tax Commissioner of Appling County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Appling, against the following named persons and the mobile home as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, before the courthouse door in Baxley, Appling County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in October, 2018, the same being October 2, 2018, and continuing on Wednesday, October 3, 2018, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described mobile homes will be sold. The mobile homes hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective mobile homes are located in Appling County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees. Please note there is no right of redemption on mobile homes as they are considered personal property. Appling County assumes no responsibility for the transfer and delivery of mobile homes after purchase.
ACCOUNT #: 5451
CURRENT RECORD HOLDER: BELL ENNIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $5,265.35
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 WAYCROSS HOMES, CLAYTON PHOENIX 28X64. VIN: WHC007801GAB.
ACCOUNT #: 2532
CURRENT RECORD HOLDER: BULLARD CHAD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $204.63
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1983 EDGEWOOD UNKNOWN GAFL1AD14073334 14X60
ACCOUNT #: 6741
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER DARBY HEATH AND SABRINA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $712.34
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 GENERAL UNKNOWN GMHGAA239957471 14X70
ACCOUNT #: 4432
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER PAUL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,585.00
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1982 HORTON SUMMIT 14X70. VIN: H33710G.
ACCOUNT #: 6808
CURRENT RECORD HOLDER: CAULEY CAMERON D; MILES JESSICA; AND PHILLIP RONALD MILES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $500.48
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1990 UNKNOWN UNKNOWN 12X52 VIN: HMST11723GA
ACCOUNT #: 3160
CURRENT RECORD HOLDER: GARCIA ORLANDO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,509.10
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1974 UNKNOWN 24X70. VIN: UNKNOWN.
ACCOUNT #: 3803
CURRENT RECORD HOLDER: GIBSON UKIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $474.80
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1983 SKYLINE 24X60. VIN: UNKNOWN. VIN: 31620291AS-A&B
ACCOUNT #: 1956
CURRENT RECORD HOLDER: GRIFFIS ANTHONY AND AMBER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $278.70
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1984 UNKNOWN UNKNOWN 12X60
ACCOUNT #: 6629
CURRENT RECORD HOLDER: HALL W R ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $673.52
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1984 WESTGATE EAST FS56S142FB0746GA 14X65
ACCOUNT #: 9150
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS GLORIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,062.91
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 FLEETWOOD HARBOR SPRINGS 32X70. VIN: GAFLX35A15876HL11.
ACCOUNT #: 4253
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS SAMATHA C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,991.93
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 UNKNOWN 16X80. VIN: UNKNOWN.
ACCOUNT #: 4872
CURRENT RECORD HOLDER: HEATH VALARIE AKA FLOYD HEATH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,118.16
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1994 BONANZA REDAN 16X70. VIN: 11425916
ACCOUNT #: 6401
CURRENT RECORD HOLDER: JOHNSON CYNTHIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,599.68
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 2000 UNKNOWN UNKNOWN 28X56
ACCOUNT #: 7015
CURRENT RECORD HOLDER: JOHNSON JAMES HOWARD ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,212.68
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 PIONEER UNKNOWN 16X80. VIN: PH1506GA10476.
ACCOUNT #: 4813
CURRENT RECORD HOLDER: JONES MITCHELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $954.42
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1995 UNKNOWN 12X60 VIN: UNKNOWN
ACCOUNT #: 6384
CURRENT RECORD HOLDER: JONES MITCHELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $531.14
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 FLEETWOOD UNKNOWN GAFLV39A09559VH11 14 X 7
ACCOUNT #: 4806
CURRENT RECORD HOLDER: JONES ROCHESTER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $981.83
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1980 UNKNOWN UNKNOWN 24 X 48
ACCOUNT #: 5183
CURRENT RECORD HOLDER: MARTINEZ JAMIE LABASTIDA AND CHARLES KORNEGAY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $431.80
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 GERGEN UNKNOWN 14X56
ACCOUNT #: 4172
CURRENT RECORD HOLDER: MCKENZIE CARLOS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $408.14
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1975 UNKNOWN UNKNOWN 14 X 60
ACCOUNT #: 9331
CURRENT RECORD HOLDER: MCMILLAN BILLY W & THIRSTON MCMILLAN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $467.96
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1980 UNKNOWN 24X60 VIN: UNKNOWN. 1978 FLEE, VIN: GA FL 1A812051264.
ACCOUNT #: 572
CURRENT RECORD HOLDER: MIMS JENNIFER DELORES AND VENIS LAMAR JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,699.95
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1979 FLEETWOOD UNKNOWN GAFL1A849051050 12X60
ACCOUNT #: 4073
CURRENT RECORD HOLDER: MOBLEY SHAWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,237.71
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 PEACHSTATE UNKNOWN 28X52 VIN: UNKNOWN
ACCOUNT #: 8801
CURRENT RECORD HOLDER: MURRAY DAVID & BOBBIE MURRAY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,647.59
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1994 UNKNOWN UNKNOWN, 24X48.
ACCOUNT #: 8936
CURRENT RECORD HOLDER: PRESLEY KESISA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $277.54
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 GENERAL UNKNOWN 28X70 VIN: UNKNOWN
ACCOUNT #: 9500
CURRENT RECORD HOLDER: ROZIER LATONIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,369.02
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 UNKNOWN UNKNOWN, 16X80.
ACCOUNT #: 6542
CURRENT RECORD HOLDER: RUSSELL DELORES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $197.39
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 FLEETWOOD EGDE 14X70 VIN: GAFLEW1AH140713697
ACCOUNT #: 2346
CURRENT RECORD HOLDER: RUSSELL THADDEUS L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,446.42
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1988 UNKNOWN 14X70 VIN: CCHGA6H400024 VIN: UNKNOWN
ACCOUNT #: 10161
CURRENT RECORD HOLDER: SAILEM LIZZIE ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $890.75
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 FLEETWOOD WESTON GAFLS75A2676WE11, 16X60.
ACCOUNT #: 10202
CURRENT RECORD HOLDER: SPELL KENNETH CARROL JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $900.55
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 FLEETWOOD UNKNOWN GAFLV39A9851VH11 14 X 70
ACCOUNT #: 8817
CURRENT RECORD HOLDER: THE WRIGHT FAMILY DAIRY LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,082.41
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 GENERAL ADMIRAL 24X60, VIN: GMHGA4329611381AB
ACCOUNT #: 8139
CURRENT RECORD HOLDER: THORNTON BRENDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,030.42
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 GENERAL UNKNOWN 24X60, VIN: GMHGA1409822134AB
ACCOUNT #: 6873
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT WILLIAM PETER JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,215.39
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 2007 CARRIAGE MANOR 4484A GAFL775AB78991-CI11 24 X 48
ACCOUNT #: 3031
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT’S DAIRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $209.26
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1988 CUMBERLAND UNKNOWN, 14X70, VIN: FDGA7696
ACCOUNT #: 3033
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT’S DAIRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $354.94
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 SPRINGHILL UNKNOWN 24X64, VIN: GAFLH34A08296SH
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd, LLP
132 West Parker Street
Baxley, Georgia 31513
(912) 367-9000
Notice is given that articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Nissan of Waycross Inc. to Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. and articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. to Woody Folsom of Douglas Inc. have been delivered to the Secretary of State for filing in accordance with the Georgia Corporation Code. (O.C.G.A. sec. 14-2-201.1). The initial registered office of the Corporation is located at 200 Deerfield Drive, Baxley, Georgia 31513.
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd LLP
132 West Parker Street
Baxley, Georgia 31513
Attorney for Corporation
Notice is given that articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Nissan of Waycross Inc. to Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. and articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. to Woody Folsom of Douglas Inc. have been delivered to the Secretary of State for filing in accordance with the Georgia Corporation Code. (O.C.G.A. sec. 14-2-201.1). The initial registered office of the Corporation is located at 200 Deerfield Drive, Baxley, Georgia 31513.
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd LLP
132 West Parker Street
Baxley, Georgia 31513
Attorney for Corporation
Notice is given that articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Nissan of Waycross Inc. to Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. and articles of amendment which will change the name of Woody Folsom Chrysler Dodge Jeep Ram of Douglas Inc. to Woody Folsom of Douglas Inc. have been delivered to the Secretary of State for filing in accordance with the Georgia Corporation Code. (O.C.G.A. sec. 14-2-201.1). The initial registered office of the Corporation is located at 200 Deerfield Drive, Baxley, Georgia 31513.
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd LLP
132 West Parker Street
Baxley, Georgia 31513
Attorney for Corporation
COUNTY OF APPLING
IN RE ESTATE OF JOHN L. HARRIS, DECEASED
All creditors of the Estate of John L. Harris, deceased, late of Appling County, are hereby notified to render their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to me.
This 10th day of August, 2018.
Stanford John Harris
434 Lightsey Road
Bristol, GA 31518
IN THE PROBATE COURT OF APPLING COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: Estate of ALVIN R. TUTEN JR., deceased
All creditors of the estate of Alvin R. Tuten Jr., deceased, late of Appling County, Georgia, are hereby notified to render their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to the undersigned.
This 13th day of August, 2018.
Elaine S. Tuten, Executor
Estate of Alvin R. Tuten Jr.
24 Forest Avenue
Baxley, Georgia 31513
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd LLP
132 W. Parker Street
Baxley, Georgia 31513
912-367-9000
NOTICE
GEORGIA, APPLING COUNTY
All creditors of the estate of JEANELLE PRESLEY, deceased, late of Appling County, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to me.
August 24, 2018
ANGELA JEAN MORLEY, Executrix of
The Estate of JEANELLE PRESLEY, deceased
Wm. Terry Turner
P.O. Box 328
Baxley, GA 31515
912-367-0311
terryturnerlaw@gmail.com
9/5, 9/12, 9/19 & 9/26
PUBLIC NOTICE
Public Input Requested for the State of Georgia’s
Draft Consolidated Annual Performance and Evaluation Report (CAPER) FFY2017/ SFY2018
The State of Georgia, in compliance with applicable U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) regulations, has prepared a draft version of the State’s Consolidated Annual Performance and Evaluation Report (CAPER) for the Federal Fiscal Year 2017. The CAPER is the annual review of the State’s performance in meeting the goals and objectives identified in the 2013-2017 Consolidated Plan and FY 2018 Annual Action Plan. Note that the CAPER also includes the State CDBG Performance and Evaluation Report (State PER) for the State of Georgia Community Development Block Grant (CDBG) Program. The State of Georgia encourages citizens, public agencies and other interested parties to review the contents of its draft CAPER and to submit their written comments.
The report will be available for review on September 7, 2018 after 5 p.m.
https://dca.ga.gov/node/4565
The report may also be obtained upon request from the Georgia Department of Community Affairs by calling (404) 679-4840 or by e-mail to housingplanning@dca.ga.gov. TDD users may call (404) 679-4915 to request a copy.
All written comments should be submitted by email or postal mail no later than Wednesday, September 26, 2018 at 5:00 p.m.
Georgia Department of Community Affairs
Housing Finance and Development
Attn: CAPER – GHFA HOME Admin
60 Executive Park South, NE
Atlanta, GA 30329-2231
Comentario Publico con Respecto al
Borrador del Reporte de Evaluación del Desempeño del Plan Consolidado Anual 2017-2018
Del Estado de Georgia
El Estado de Georgia, en cumplimiento de las regulaciones aplicable del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés), ha preparado un borrador del Reporte de Evaluación del Desempeño del Plan Consolidado Anual (CAPER, por sus siglas en inglés) por el año fiscal federal 2017. El CAPER es la revista anual de los desempeños del Estado de lograr las metas y los objetivos identificados por el Plan Consolidado 2013-2017 y el Plan de Acción 2017. Note que el CAPER también incluye el Reporte del Desempeño y Evaluación por el Paquete de Subvención para el Desarrollo Comunitario (CDBG) del Estado de Georgia (PER del Estado, por sus siglas en inglés). El Estado de Georgia les anima a los ciudadanos, agencias públicas, y otras partes interesados revisar los contenidos del borrador del CAPER y entregar los comentarios escritos.
El informe estará disponible para su revisión a las 5:00pm el 7 de septiembre 2018.
https://dca.ga.gov/node/4565
El público puede llamar directamente al Departamento de Asuntos Comunitarios de Georgia (Department of Community Affairs, DCA) a 404-679-4840 o a través de la línea TDD al (404) 679-4915 para recibir una copia escrita del borrador. También se puede escribir a housingplanning@dca.ga.gov.
Comentario público debe ser entregado por email o correo postal a más tardar a las 5:00pm el miércoles de 26 de septiembre 2018.
Georgia Department of Community Affairs
Housing Finance and Development
Attn: CAPER – GHFA HOME Admin
60 Executive Park South, NE, Atlanta, GA 30329-2231
https://dca.ga.gov/node/4565
NOTICE OF PETITION TO CHANGE NAME
STATE OF GEORGIA,
COUNTY OF APPLING.
IN RE: Petition of Spencer Lee Jackson
To change name to Spencer Lee Gray
18-9-213C
Notice is hereby given that SPENCER LEE JACKSON, the undersigned, filed his petition in the Superior Court of Appling County, Georgia, on the 17 day of September, 2018, praying for a change in the name of petitioner from SPENCER LEE JACKSON to SPENCER LEE GRAY. Notice is hereby given pursuant to law to any interested or affected party to appear in said court and to file objections to such name change. Objections must be filed with said Court within 30 days of the filing of said petition.
This 17 day of September, 2018.
SPENCER LEE JACKSON, PETITIONER
Keith M. Morris
581 E. Parker St.
Baxley, Ga.31513
(912) 367-2636
9/26, 10/3, 10/10 & 10/17
IN THE SUPERIOR COURT OF FULTON COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: SUBJECT TO THE DISPOSITION
OF UNCLAIMED PROPERTY ACT
CIVIL ACTION FILE
NO. 2018CV310020
LYNNETTE T. RILEY,
COMMISSIONER OF REVENUE, STATE OF GEORGIA
Petitioner:
NOTICE OF SERVICE BY PUBLICATION
PETITIONER: LYNNETTE T. RILEY, COMMISSIONER OF REVENUE, STATE OF GEORGIA
MATTER: IN RE: SUBJECT TO THE DISPOSITION OF UNCLAIMED PROPERTY ACT
DATE ACTION WAS FILED: September 5, 2018
DATE OF ORDER FOR SERVICE BY PUBLICATION: September 17, 2018
CHARACTER OF ACTION: To all persons (hereinafter, “Respondents”) claiming property rights of, title in, and ownership of matured, unredeemed United States savings bonds with purchasers or owners with last known addresses in the State of Georgia (“Georgia Unclaimed U.S. Savings Bonds”): take notice that, pursuant to O.C.G.A. § 44-12-237, Petitioner has caused to be filed in the Superior Court of Fulton County a Petition for Declaratory Judgment seeking a judgment declaring property rights to, title in, ownership of, and proceeds from Georgia Unclaimed U.S. Savings Bonds, which are unclaimed property and subject to the provisions of Georgia’s Disposition of Unclaimed Property Act, are subject to escheat to the State of Georgia with property rights to, title in, ownership of, and proceeds from said bonds vesting in the State of Georgia.
Respondents are hereby noticed and commanded to be and appear at the court in which this action is pending within sixty (60) days of the Date of the Order for Service by Publication. Respondents are to file any response or answer with the Clerk of the Superior Court of Fulton County at the following address: 136 Pryor Street SW, Suite C-155, Atlanta, Georgia 30303, with a copy of such response or answer to be sent to the Attorney for Petitioner, whose name and address is: James B. Manley, Jr., Special Assistant Attorney General, Troutman Sanders LLP, Bank of America Plaza, 600 Peachtree Street, N.E., Suite 3000, Atlanta, Georgia 30308-2216.
Witness, The Hon. John J. Goger, Fulton County Superior Court Judge.
Cathelene Robinson, Clerk MH
CLERK, FULTON COUNTY SUPERIOR COURT
9/26, 10/10, 10/17, 10/24
DELINQUENT PROPERTY TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the Tax Commissioner of Appling County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Appling, against the following named persons and the property as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, before the courthouse door in Baxley, Appling County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in October, 2018, the same being October 2, 2018, and continuing on Wednesday, October 3, 2018, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described properties, or as much thereof as will satisfy the state and county tax execution on the respective individual and property, will be sold. The property (ies) hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective parcels of property are located in Appling County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees. The amounts due will be subject to an advertising cost that is not included in the amounts due listed below.
MAP AND PARCEL: C004 058
CURRENT RECORD HOLDER: ARLIGE RENA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,002.47
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 147/229
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 32, PAGE 401. 608 KENNY LN
MAP AND PARCEL: 0061 080
CURRENT RECORD HOLDER: BELL MINNIE MAXINE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,681.00
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 464/268 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 462 AND 463, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 15.67 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION OF TRACT 1. 39 MILES BELL CIRCLE NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0063 049
CURRENT RECORD HOLDER: BURNETTE SYLVETA S
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $434.13
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 222/359
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 399, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS. OFF ED CARTER RD
MAP AND PARCEL: 0078 050
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER FAMILY TRUST AND JOYCE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,717.41
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 534/370 229/304
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 398, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRE, MORE OR LESS. 615 HENRY THOMAS ROAD
MAP AND PARCEL: 0078 050 A
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER JAMES FRANK AND JOYCE E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $712.78
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 241/223
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 398, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.88 ACRES, MORE OR LESS. HENRY THOMAS ROAD
MAP AND PARCEL: 0008 041
CURRENT RECORD HOLDER: CONNELL HERSCHEL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $378.83
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 207/275 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 396, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.86 ACRES, MORE OR LESS. HWY 341
MAP AND PARCEL: 0040 013 A
CURRENT RECORD HOLDER: CREWS RYAN & SKYLER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,787.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 480/219 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 86, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 0040 007 D
CURRENT RECORD HOLDER: CREWS RYAN, SKYLER, AND BENNY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $525.13
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 480/219 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 86, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.49 ACRES, MORE OR LESS. SATILLA CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 0077 001
CURRENT RECORD HOLDER: DEAN KELVIN & MICHELLE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,627.90
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 438/385
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 386 AND 405, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 8, PAGE 248. HWY 144
MAP AND PARCEL: G004 026
CURRENT RECORD HOLDER: DYAL J E JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $284.26
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 32/245
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND OT 293, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA. NEWTON AND PINE STREETS
MAP AND PARCEL: C002 013
CURRENT RECORD HOLDER: FUTCH RAQUEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $342.03
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 496/208
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 10, BLOCK A, OF BROBSTON SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9A, PAGE 47. W. ALLEN STREET
MAP AND PARCEL: J001 014
CURRENT RECORD HOLDER: GILL CECIL R ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,426.78
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 212/447
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 283, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK 1, OF SHADY ACES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 113. 431 JOHNS LN
MAP AND PARCEL: 0061 026
CURRENT RECORD HOLDER: HARE PHILLIP AND BETTY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,147.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 224/442
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 435, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.00 ACRES, MORE OR LESS. 315 SUMMERALL ROAD NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0052 069
CURRENT RECORD HOLDER: JACOBS TERESA AND DAVID WAYNE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,443.37
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 395/703
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.11 ACRES, MORE OR LESS. 188 POPLAR LANE
MAP AND PARCEL: C004 074
CURRENT RECORD HOLDER: KELLY AURICAL AND HARRIS TRAMAR
DEFENDANT IN FI-FA: HARRIS CURTIS JAMES
AMOUNT DUE: $742.78
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 544/409
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA. 125 WARRICK LN
MAP AND PARCEL: D002 041 A
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK ANNIE LENE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $372.71
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 302/83
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 55, PAGE 537. W PARKER ST
MAP AND PARCEL: 0034 020 C
CURRENT RECORD HOLDER: KING CASSANDRA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $492.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 318/337
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING TRACTS 1, 2, AND 7. NORTHWOOD DRIVE
MAP AND PARCEL: 0029 068 A
CURRENT RECORD HOLDER: LESTER PEGGY ALICIA
DEFENDANT IN FI-FA: LESTER PEEGGY ALICIA AND ROBERT BRAD LESTER
AMOUNT DUE: $2,109.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 533/378
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 582, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 201.
MAP AND PARCEL: 0091 018
CURRENT RECORD HOLDER: LYNN JARVIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: LYNN JARVIS ESTATE AND ANETTE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
AMOUNT DUE: $535.10
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 522/397
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 480, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .90 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 489, PAGE13. HARDWICK ROAD
MAP AND PARCEL: 0051 008 E
CURRENT RECORD HOLDER: M WILSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $652.47
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/376 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 49, AND PAGE 65. OFF HUTCHESON RD
MAP AND PARCEL: 0003 051 F
CURRENT RECORD HOLDER: M WLSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,678.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/376
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 350, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .94 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 23, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 303. 56 PRIMROSE LANE
MAP AND PARCEL: 0051 008 C
CURRENT RECORD HOLDER: M. WILSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: WILSON MOBILE HOMES INC
AMOUNT DUE: $980.43
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 524/140
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.89 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 239. BLACKSHEAR HWY
MAP AND PARCEL: A003 092
CURRENT RECORD HOLDER: MCMILLAN JIMMY R
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,683.33
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 388/775
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.635 ACRES, MORE OR LESS. 255 NAILS FERRY ROAD NORTHWEST
MAP AND PARCEL: S001 079
CURRENT RECORD HOLDER: MOTHERSHED ROSETTA S. ESTATE, CURTIS SMITH, ERIC SMITH, CHARLIE LEE PERRY SR., CLAUDE PERRY SR., ROBERT PERRY SR., JAMES EDWARD PERRY SR, ROSETTA PERRY, MAGGIE DELL PERRY, JESSIE LEE PERRY SR., MATTIE MAE PERRY,ETAL AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,905.92
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 270/767 (PORTION), 281/474
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 20.50 ACRES, MORE OR LESS. ST JAMES STREET
MAP AND PARCEL: 0103 033 D
CURRENT RECORD HOLDER: OVERSTREET TAMMY O & ROBERT L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $866.37
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 496/595
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 164, 4TH DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.2 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 31.
MAP AND PARCEL: 0068 015
CURRENT RECORD HOLDER: RENTZ ANDREW W
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,149.20
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 327/159
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 92 AND 104, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 11.96 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 85. 8715 BLACKSHEAR HWY SE
MAP AND PARCEL: E001 031
CURRENT RECORD HOLDER: ROACH RONALD & SHERRY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $655.26
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 336/304
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, IN THE CITY BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 14, OF LEWIS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 179. 88 SPELL STREET
MAP AND PARCEL: S002 144
CURRENT RECORD HOLDER: RUSHING JOHN R ESTATE & ESTER (LIFE ESTATE) AND DEBRA R CARTER AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,454.20
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 328/680
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 28 AND A PORTION OF LOT 40, BLOCK D, SECTION 2, ALPINE HILLS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 4, PAGE 14. 570 ALPINE DRIVE NORTHEAST
MAP AND PARCEL: C004 022 A
CURRENT RECORD HOLDER: SAILEM LIZZIE M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $334.39
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 402/203
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK C. 180 IDELL ST
MAP AND PARCEL: G003 086
CURRENT RECORD HOLDER: SCHMID CHRISTINE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $238.88
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 198/736
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 293, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.35 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 16, AND LOT 18, BLOCK 6, OF SPEERS ADDITION. W TOLLISM ST
MAP AND PARCEL: 0052 045
CURRENT RECORD HOLDER: SCHMID ROBERT A ESTATE AND CHRISTINE M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $695.20
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 241/554
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 34.05 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 250. HAPPY TRAIL
MAP AND PARCEL: K002 004
CURRENT RECORD HOLDER: SHARPE VIVIAN THOMPSON ESTATE, AUBREY THOMPSON, PAT CHANCEY, CHRIS CHANCEY, BRUCE CHANCEY AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,882.57
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/213
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 283, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 267, PAGE 829. 70 JOHNS LANE
MAP AND PARCEL: C004 080
CURRENT RECORD HOLDER: SIMPSON DARRELL & SHARON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $488.55
TAX YEARS DUE: 2010-2017
DEED BOOK: 406/41
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 99, PAGE 449. WARRICK LANE
MAP AND PARCEL: D004 059 B
CURRENT RECORD HOLDER: SIMPSON MERRISSA T
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,216.12
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 283/711
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS. MLK AVENUE
MAP AND PARCEL: 0010 024
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH CURTIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $852.72
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 203/804
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 299, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK 168, PAGE 613. ZOAR ROAD
MAP AND PARCEL: C004 140
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH EARNEST JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,031.47
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 277/135
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA. 68 FOUNDRY STREET
MAP AND PARCEL: S003 021
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH JAMES A (JAMIE)
DEFENDANT IN FI-FA: SMITH JAMES A (JAMIE)
AMOUNT DUE: $998.46
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 541/503
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 162, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 326, PAGE 567. 585 JEKYLL ROAD SOUTHEAST
MAP AND PARCEL: D003 100
CURRENT RECORD HOLDER: SPEARMON BILLY G & MARY B
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,559.62
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 324/34
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 4-6, BLOCK 34, OF FENDIG SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1, PAGE 7. 241 N MCCRORIE ST
MAP AND PARCEL: 0063 087 A
CURRENT RECORD HOLDER: SPEARMON BILLY GENE & MARY BEARD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $347.74
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 280/271
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 384, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1. 1808 LAMAR CROSBY ROAD
MAP AND PARCEL: 0051 010 C
CURRENT RECORD HOLDER: SPELL KENNETH CARROL JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $365.09
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 333/692
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.52 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 5. BLACKSHEAR HIGHWAY
MAP AND PARCEL: 0048 052
CURRENT RECORD HOLDER: SPENCER ALFRED ESTATE & WILLIAMS PAUL AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $450.82
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 235/775 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 338, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.11 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 286. 144 GEORGIA HIGHWAY
MAP AND PARCEL: 0064 019
CURRENT RECORD HOLDER: SPENCER ALFRED ESTATE & WILLIAMS PAUL AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $575.58
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 235/775 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 361, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 7.12 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 5, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 287. LOUIS SEAB ROAD
MAP AND PARCEL: 0097 041
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS LAVERNE & LOTTIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,016.12
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 426/463
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 218, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.13 ACRES, MORE OR LESS, BEING IN TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 13, PAGE 524. 1022 S MAIN STREET
MAP AND PARCEL: C003 072
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS WALTER AND THOMAS JOHN H (LIFE ESTATE)
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,038.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 282/68
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK 10, PAGE 220. 506 N BLVD
MAP AND PARCEL: H003 077
CURRENT RECORD HOLDER: TINY TOTS DAYCARE CENTER LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $9,903.90
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 470/580
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 293, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.92 ACRES, MORE OR LESS. PENDLETON STREET
MAP AND PARCEL: 0008 024 F
CURRENT RECORD HOLDER: TOMBERLIN MICHAEL CASEY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,797.86
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 478/513
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 420, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.179 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACTS ONE AND TWO, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19 PAGE 450, AND PLAT BOOK 16, PAGE 8. 1904 HOLT RENTZ ROAD
MAP AND PARCEL: 0049 077
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS MICKEY & SAMMY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $534.93
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 192/676 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 335, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.26 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 36. HOWARD LANE
MAP AND PARCEL: B004 026
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS PAUL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,506.66
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 437/532
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.01 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 285. 325 CENTURY LANE
MAP AND PARCEL: 0048 130
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS SAM AND MICKEY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $227.33
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.96 ACRES, MORE OR LESS. JAMES KENT RD
MAP AND PARCEL: 0003 051 C
CURRENT RECORD HOLDER: WILSON MONICA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,235.89
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 495/823
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 350, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.48 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1 & 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 303. 148 PRIMROSE LANE
MAP AND PARCEL: B005 052
CURRENT RECORD HOLDER: WOOTEN DENISE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,687.39
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 333/700
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGES 46 AND 47. 400 BEN CARTER ROAD NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0061 081 A
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT PATRICK AND TAMMY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $799.84
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 332/117
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 463, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 105 MILES BELL CIR
DELINQUENT MOBILE HOME TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the Tax Commissioner of Appling County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Appling, against the following named persons and the mobile home as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, before the courthouse door in Baxley, Appling County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in October, 2018, the same being October 2, 2018, and continuing on Wednesday, October 3, 2018, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described mobile homes will be sold. The mobile homes hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective mobile homes are located in Appling County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees. Please note there is no right of redemption on mobile homes as they are considered personal property. Appling County assumes no responsibility for the transfer and delivery of mobile homes after purchase.
ACCOUNT #: 5451
CURRENT RECORD HOLDER: BELL ENNIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $5,265.35
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 WAYCROSS HOMES, CLAYTON PHOENIX 28X64. VIN: WHC007801GAB.
ACCOUNT #: 2532
CURRENT RECORD HOLDER: BULLARD CHAD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $204.63
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1983 EDGEWOOD UNKNOWN GAFL1AD14073334 14X60
ACCOUNT #: 6741
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER DARBY HEATH AND SABRINA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $712.34
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 GENERAL UNKNOWN GMHGAA239957471 14X70
ACCOUNT #: 4432
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER PAUL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,585.00
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1982 HORTON SUMMIT 14X70. VIN: H33710G.
ACCOUNT #: 6808
CURRENT RECORD HOLDER: CAULEY CAMERON D; MILES JESSICA; AND PHILLIP RONALD MILES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $500.48
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1990 UNKNOWN UNKNOWN 12X52 VIN: HMST11723GA
ACCOUNT #: 3160
CURRENT RECORD HOLDER: GARCIA ORLANDO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,509.10
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1974 UNKNOWN 24X70. VIN: UNKNOWN.
ACCOUNT #: 3803
CURRENT RECORD HOLDER: GIBSON UKIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $474.80
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1983 SKYLINE 24X60. VIN: UNKNOWN. VIN: 31620291AS-A&B
ACCOUNT #: 1956
CURRENT RECORD HOLDER: GRIFFIS ANTHONY AND AMBER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $278.70
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1984 UNKNOWN UNKNOWN 12X60
ACCOUNT #: 6629
CURRENT RECORD HOLDER: HALL W R ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $673.52
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1984 WESTGATE EAST FS56S142FB0746GA 14X65
ACCOUNT #: 9150
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS GLORIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,062.91
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 FLEETWOOD HARBOR SPRINGS 32X70. VIN: GAFLX35A15876HL11.
ACCOUNT #: 4253
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS SAMATHA C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,991.93
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 UNKNOWN 16X80. VIN: UNKNOWN.
ACCOUNT #: 4872
CURRENT RECORD HOLDER: HEATH VALARIE AKA FLOYD HEATH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,118.16
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1994 BONANZA REDAN 16X70. VIN: 11425916
ACCOUNT #: 6401
CURRENT RECORD HOLDER: JOHNSON CYNTHIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,599.68
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 2000 UNKNOWN UNKNOWN 28X56
ACCOUNT #: 7015
CURRENT RECORD HOLDER: JOHNSON JAMES HOWARD ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,212.68
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 PIONEER UNKNOWN 16X80. VIN: PH1506GA10476.
ACCOUNT #: 4813
CURRENT RECORD HOLDER: JONES MITCHELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $954.42
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1995 UNKNOWN 12X60 VIN: UNKNOWN
ACCOUNT #: 6384
CURRENT RECORD HOLDER: JONES MITCHELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $531.14
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 FLEETWOOD UNKNOWN GAFLV39A09559VH11 14 X 7
ACCOUNT #: 4806
CURRENT RECORD HOLDER: JONES ROCHESTER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $981.83
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1980 UNKNOWN UNKNOWN 24 X 48
ACCOUNT #: 5183
CURRENT RECORD HOLDER: MARTINEZ JAMIE LABASTIDA AND CHARLES KORNEGAY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $431.80
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 GERGEN UNKNOWN 14X56
ACCOUNT #: 4172
CURRENT RECORD HOLDER: MCKENZIE CARLOS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $408.14
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1975 UNKNOWN UNKNOWN 14 X 60
ACCOUNT #: 9331
CURRENT RECORD HOLDER: MCMILLAN BILLY W & THIRSTON MCMILLAN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $467.96
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1980 UNKNOWN 24X60 VIN: UNKNOWN. 1978 FLEE, VIN: GA FL 1A812051264.
ACCOUNT #: 572
CURRENT RECORD HOLDER: MIMS JENNIFER DELORES AND VENIS LAMAR JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,699.95
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1979 FLEETWOOD UNKNOWN GAFL1A849051050 12X60
ACCOUNT #: 4073
CURRENT RECORD HOLDER: MOBLEY SHAWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,237.71
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 PEACHSTATE UNKNOWN 28X52 VIN: UNKNOWN
ACCOUNT #: 8801
CURRENT RECORD HOLDER: MURRAY DAVID & BOBBIE MURRAY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,647.59
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1994 UNKNOWN UNKNOWN, 24X48.
ACCOUNT #: 8936
CURRENT RECORD HOLDER: PRESLEY KESISA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $277.54
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 GENERAL UNKNOWN 28X70 VIN: UNKNOWN
ACCOUNT #: 9500
CURRENT RECORD HOLDER: ROZIER LATONIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,369.02
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 UNKNOWN UNKNOWN, 16X80.
ACCOUNT #: 6542
CURRENT RECORD HOLDER: RUSSELL DELORES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $197.39
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 FLEETWOOD EGDE 14X70 VIN: GAFLEW1AH140713697
ACCOUNT #: 2346
CURRENT RECORD HOLDER: RUSSELL THADDEUS L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,446.42
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1988 UNKNOWN 14X70 VIN: CCHGA6H400024 VIN: UNKNOWN
ACCOUNT #: 10161
CURRENT RECORD HOLDER: SAILEM LIZZIE ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $890.75
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 FLEETWOOD WESTON GAFLS75A2676WE11, 16X60.
ACCOUNT #: 10202
CURRENT RECORD HOLDER: SPELL KENNETH CARROL JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $900.55
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 FLEETWOOD UNKNOWN GAFLV39A9851VH11 14 X 70
ACCOUNT #: 8817
CURRENT RECORD HOLDER: THE WRIGHT FAMILY DAIRY LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,082.41
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 GENERAL ADMIRAL 24X60, VIN: GMHGA4329611381AB
ACCOUNT #: 8139
CURRENT RECORD HOLDER: THORNTON BRENDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,030.42
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 GENERAL UNKNOWN 24X60, VIN: GMHGA1409822134AB
ACCOUNT #: 6873
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT WILLIAM PETER JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,215.39
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 2007 CARRIAGE MANOR 4484A GAFL775AB78991-CI11 24 X 48
ACCOUNT #: 3031
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT’S DAIRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $209.26
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1988 CUMBERLAND UNKNOWN, 14X70, VIN: FDGA7696
ACCOUNT #: 3033
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT’S DAIRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $354.94
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 SPRINGHILL UNKNOWN 24X64, VIN: GAFLH34A08296SH
Trackbacks
Trackback specific URI for this entry
No Trackbacks
Comments
Display comments as (Linear | Threaded)