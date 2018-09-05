NOTICE
GEORGIA, APPLING COUNTY
All creditors of the estate of WILLENE BRANCH FERGUSON, deceased, late of Appling County, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to me.
August 6, 2018
JIMMY DANIEL WHITE, Executor of
the Estate of WILLENE BRANCH FERGUSON,
deceased
Wm. Terry Turner
P.O. Box 328
Baxley, GA 31515
912-367-0311
terryturnerlaw@gmail.com
8/15, 8/22, 8/29 & 9/5
LEGALS for 9-5-2018
Posted by Kelly Turner in Legal Notices
Wednesday, September 5. 2018
IN THE SUPERIOR COURT OF APPLING COUNTY
STATE OF GEORGIA
MARIA LUISA BAUTISTA
Plaintiff
v.
ROBERTO BAUTISTA,
Defendant
§CIVIL ACTION NO. 18-8-179C
TO: ROBERTO BAUTISTA, Defendant named above:
You are hereby notified that the above-styled action seeking an action for divorce was filed against you in said Court on the 1st day of August, 2018, and that by reason of an Order for Service by Publication entered by the Court on the 6th day of August, 2018, you are commanded and required to file with the Clerk of said Court and serve upon Graham F. Floyd, Plaintiff’s attorney, whose address is 132 West Parker Street, Baxley, Georgia 31513, an answer to the complaint within sixty (60) days of the date of the order for service by publication.
WITNESS, the signature of the Judge, Superior Court, Appling County, Georgia,
this 9th day of August, 2018.
Marsha Thomas
Clerk of Superior Court
Appling County, Georgia
8/15, 8/22, 8/29 & 9/5
Georgia,
Appling County
All creditors of the Estate of JEWELL D. MCGUIRE, SR., deceased, of Appling County, Georgia, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to me.
Mr. Jewell D. McGuire, Jr.
72 E Chauvez Street
Scottville, MI 49454
Run Dates: 8/22, 8/29, 9/5 & 9/12
Send Bill to:
Tracy Alan Brown, P.C.
148 North Wayne Street
Jesup, GA 31546
8/22-9/12
IN THE PROBATE COURT OF APPLING COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: Estate of HERMAN RAY LONG, deceased
All creditors of the estate of Herman Ray Long, deceased, late of Appling County, Georgia, are hereby notified to render their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to the undersigned.
This 27th day of June, 2018.
Nancy K. Long, Administrator
Estate of Herman Ray Long
526 Orange Street
Baxley, Georgia 31513
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd LLP
132 W. Parker Street
Baxley, Georgia 31513
912-367-9000
IN THE SUPERIOR COURT OF APPLING COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: CATHERINE REBECCA BRAGG
CIVIL ACTION NO. 18-8-191C
NOTICE OF PETITION TO CHANGE NAME
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF APPLING
Notice is hereby given that Catherine Rebecca Bragg, filed her petition in the Superior Court of Appling County, Georgia on the 17th day of August, 2018, praying for a change in the name of petitioner from Catherine Rebecca Bragg to Catherine Rebecca Stone. Notice is hereby given pursuant to law to any interested or affected party to appear in said Court and to file objections to such name change within 30 days of the filing of said petition.
This 17th day of August, 2018.
Graham F. Floyd
JohnsonFloyd, LLP
Attorney for Catherine Rebecca Bragg
132 West Parker Street
Baxley, Georgia 31513
Tel: 912-367-9000
8/22-9/12
In Re: Tammy Renee Champion v. Jose Martin Jimenez Hernandez
Appling County Superior Court, State of Georgia
Civil Action File No.: 18-8-182C
TO: JOSE MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ
By order of the court for service by publication dated August 21, 2018, you are hereby notified that on the August 2, 2018, Tammy Champion, filed suit against you for divorce. You are required to file with the Clerk of the Superior Court, and to serve upon Plaintiff’s attorney, Tracy Alan Brown, whose address is: 148 North Wayne Street, Jesup, Georgia 31546; an answer in writing within sixty (60) days of August .
Witness, the Honorable Anthony L. Harrison, Judge of the Wayne County Superior Court.
This the 22 day of August, 2018.
Clerk, Wayne County Superior Court
8/29-9/12
IN THE PROBATE COURT OF APPLING COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: ESTATE OF
WENDELL RONNIE STONE,
DECEASED
ESTATE NO. 2018-73
PETITION FOR LETTERS OF ADMINISTRATION
NOTICE
TO: whom it may concern:
SHARON STONE
Has petitioned to be appointed Administrator(s) of the estate of WENDELL RONNIE STONE deceased, of said County. (The Petitioner has also applied for waiver of bond and/or grant of certain powers contained in O.C.G.A.§ 53-12-261.) All interested parties are hereby notified to show cause why said Petition should not be granted. All objections to the Petition must be in writing, setting forth the grounds of any such objections, and must be filed with the Court on or before September 24, 2018.
BE NOTIFIED FURTHER: All objections to the petition must be in writing, setting forth the grounds of any such objections. All objections should be sworn to before a notary public or before a Probate Court Clerk, and filing fees must be tendered with your objections, unless you qualify to file as an indigent party. Contact Probate Court personnel for the required amount of filing fees. If any objections are filed, a hearing will be (scheduled at a later date). If no objections are filed, the Petition may be granted without a hearing.
Diane Hallman
Judge of the Probate Court
36 S. Main Street
Baxley, GA 31513
912-367-8114
8/29-9/19
NOTICE
Notice is given that Articles of Incorporation which will incorporate KAMCO INDUSTRIAL PARTS, INC. have been delivered to the Secretary of State for filing in accordance with the Georgia Business Corporation Code. The initial registered office of the corporation is located at 375 City Circle Road, Baxley, Georgia 3l513, and its initial registered agent at such address is William K. Vaughn.
Kris Knox, Incorporator
37 Tippins Street, Suite B
Baxley, Georgia 31513
8/29 & 9/5
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF APPLING
LOGIC AND ACCURACY TESTING PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that the logic and accuracy testing and preparation of voting equipment to be used in the November 6, 2018, General Primary Election will begin at 9:00 AM on September 17, 2018 . Testing will continue from day to day until complete and members of the public are entitled to be present during testing. Said testing and preparation will be conducted at The Appling County Courthouse Annex, 69 Tippins St., Suite 205, Baxley, GA 31513.
Shonda Carter
Election Supervisor
Appling County
9-4 ch
CITATION
PROBATE COURT OF APPLING COUNTY
RE: ESTATE OF SIERRA ROZIER, MINOR
Date of Publication, if any: September 5, 2018
TO WHOM IT MAY CONCERN:
The conservator(s) of the above estate, has/have applied for Discharge from said trust. This is to notify the above interested party(ies) to show cause, if any they can, why said conservator(s) should not be discharged from office and liability. All objections must be in writing, setting forth grounds of any such objections, and filed with the above Probate Court, (address) 36 S. Main Street Baxley, GA 31513 on or before October 8, 2018, said date being more than 30 days from the date of publication, or if personally served, then 10 days from the date of such service. All pleadings must be signed before a notary public or probate court clerk, and filing fees must be tendered with your pleadings, unless you qualify to file as an indigent party. Contact probate court personnel at the below address/telephone number for the required amount of filing fees.
If any objections are filed, a hearing will be (scheduled for a later date). If no objections are filed, the petition may be granted without a hearing.
Diane Hallman
Probate Judge
36 S. Main Street
Baxley, GA 31513
912-367-8114
9-5
DELINQUENT PROPERTY TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the Tax Commissioner of Appling County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Appling, against the following named persons and the property as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, before the courthouse door in Baxley, Appling County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in October, 2018, the same being October 2, 2018, and continuing on Wednesday, October 3, 2018, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described properties, or as much thereof as will satisfy the state and county tax execution on the respective individual and property, will be sold. The property (ies) hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective parcels of property are located in Appling County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees. The amounts due will be subject to an advertising cost that is not included in the amounts due listed below.
MAP AND PARCEL: C004 058
CURRENT RECORD HOLDER: ARLIGE RENA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,002.47
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 147/229
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 32, PAGE 401. 608 KENNY LN
MAP AND PARCEL: 0061 080
CURRENT RECORD HOLDER: BELL MINNIE MAXINE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,681.00
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 464/268 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 462 AND 463, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 15.67 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION OF TRACT 1. 39 MILES BELL CIRCLE NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0030 027
CURRENT RECORD HOLDER: BRANCH MENDIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,826.15
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 484/115
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 533, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 5, PAGE 185. 795 HILL TOP ROAD NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0063 049
CURRENT RECORD HOLDER: BURNETTE SYLVETA S
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $434.13
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 222/359
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 399, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS. OFF ED CARTER RD
MAP AND PARCEL: F004 015
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER CYNTHIA P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,639.58
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 424/835
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING TRACT 9. MILES STREET
MAP AND PARCEL: 0078 050
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER FAMILY TRUST AND JOYCE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,717.41
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 534/370 229/304
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 398, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRE, MORE OR LESS. 615 HENRY THOMAS ROAD
MAP AND PARCEL: 0078 050 A
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER JAMES FRANK AND JOYCE E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $712.78
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 241/223
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 398, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.88 ACRES, MORE OR LESS. HENRY THOMAS ROAD
MAP AND PARCEL: 0032 086
CURRENT RECORD HOLDER: CLEMENTS TONYA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,164.66
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 479/220
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 474, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 160, PAGE 192. 2024 MIDWAY CHURCH ROAD NORTHWEST
MAP AND PARCEL: 0008 041
CURRENT RECORD HOLDER: CONNELL HERSCHEL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $378.83
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 207/275 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 396, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.86 ACRES, MORE OR LESS. HWY 341
MAP AND PARCEL: 0040 013 A
CURRENT RECORD HOLDER: CREWS RYAN & SKYLER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,787.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 480/219 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 86, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 0040 007 D
CURRENT RECORD HOLDER: CREWS RYAN, SKYLER, AND BENNY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $525.13
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 480/219 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 86, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.49 ACRES, MORE OR LESS. SATILLA CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 0038 035
CURRENT RECORD HOLDER: CROSBY JAMES K
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $523.13
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 471/696
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 145, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 26. 782 MEDDERS ROAD
MAP AND PARCEL: 0077 001
CURRENT RECORD HOLDER: DEAN KELVIN & MICHELLE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,627.90
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 438/385
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 386 AND 405, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 8, PAGE 248. HWY 144
MAP AND PARCEL: E004 029
CURRENT RECORD HOLDER: DIXON CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $10,343.79
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 272/58
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.61 ACRES, MORE OR LESS. 259 EAST PARKER STREET
MAP AND PARCEL: G004 026
CURRENT RECORD HOLDER: DYAL J E JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $284.26
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 32/245
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND OT 293, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA. NEWTON AND PINE STREETS
MAP AND PARCEL: C002 013
CURRENT RECORD HOLDER: FUTCH RAQUEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $342.03
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 496/208
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 10, BLOCK A, OF BROBSTON SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9A, PAGE 47. W. ALLEN STREET
MAP AND PARCEL: J001 014
CURRENT RECORD HOLDER: GILL CECIL R ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,426.78
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 212/447
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 283, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK 1, OF SHADY ACES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 113. 431 JOHNS LN
MAP AND PARCEL: 0064 006 A
CURRENT RECORD HOLDER: GOETHIE ANDREA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,157.24
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 288/351
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 336, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK 288, PAGE 352. 1295 PINE RIDGE ROAD
MAP AND PARCEL: 0060 079
CURRENT RECORD HOLDER: HALLMAN WILLIAM TOBY
DEFENDANT IN FI-FA: HALLMAN SHARON AND HALLMAN WILLIAM TOBY
AMOUNT DUE: $723.74
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 519/180
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 487, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.35 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 293. 87 ANNA LEE ROAD NE
MAP AND PARCEL: D001 066
CURRENT RECORD HOLDER: HAMPTON RICKY & DEBRA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $673.56
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 505/500
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 6, OF EDGERTON & MOODY SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 334. 120 CHAD CLAXTON STREET
MAP AND PARCEL: 0061 026
CURRENT RECORD HOLDER: HARE PHILLIP AND BETTY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,147.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 224/442
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 435, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.00 ACRES, MORE OR LESS. 315 SUMMERALL ROAD NORTHEAST
MAP AND PARCEL: D003 147
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS JOHNNIE MAE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,577.87
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 171/167
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN DEED BOOK 127, PAGE 349. 72 ERBY LANE
MAP AND PARCEL: 0052 069
CURRENT RECORD HOLDER: JACOBS TERESA AND DAVID WAYNE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,443.37
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 395/703
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.11 ACRES, MORE OR LESS. 188 POPLAR LANE
MAP AND PARCEL: C004 074
CURRENT RECORD HOLDER: KELLY AURICAL AND HARRIS TRAMAR
DEFENDANT IN FI-FA: HARRIS CURTIS JAMES
AMOUNT DUE: $742.78
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 544/409
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA. 125 WARRICK LN
MAP AND PARCEL: D002 041 A
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK ANNIE LENE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $372.71
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 302/83
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 55, PAGE 537. W PARKER ST
MAP AND PARCEL: 0034 020 C
CURRENT RECORD HOLDER: KING CASSANDRA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $492.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 318/337
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING TRACTS 1, 2, AND 7. NORTHWOOD DRIVE
MAP AND PARCEL: M003 059
CURRENT RECORD HOLDER: KING RHONDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,351.00
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 491/124
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 284, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.92 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 203 AND A PORTION OF LOTS 201 AND 205, BLOCK 7, OF WEATHERLY PARK SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 4, PAGE 78. 57 RICARDO STREET
MAP AND PARCEL: 0029 068 A
CURRENT RECORD HOLDER: LESTER PEGGY ALICIA
DEFENDANT IN FI-FA: LESTER PEEGGY ALICIA AND ROBERT BRAD LESTER
AMOUNT DUE: $2,109.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 533/378
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 582, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 201.
MAP AND PARCEL: 0091 018
CURRENT RECORD HOLDER: LYNN JARVIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: LYNN JARVIS ESTATE AND ANETTE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
AMOUNT DUE: $535.10
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 522/397
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 480, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .90 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 489, PAGE13. HARDWICK ROAD
MAP AND PARCEL: 0051 008 E
CURRENT RECORD HOLDER: M WILSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $652.47
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/376 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 49, AND PAGE 65. OFF HUTCHESON RD
MAP AND PARCEL: 0051 008
CURRENT RECORD HOLDER: M WILSON MOBILE HOMES LLC AND WILSON MONCIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,777.81
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 506/473 AND 516/353 (COMBINED)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.22 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 239. 3200 BLACKSHEAR HWY
MAP AND PARCEL: 0003 051 F
CURRENT RECORD HOLDER: M WLSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,678.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/376
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 350, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .94 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 23, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 303. 56 PRIMROSE LANE
MAP AND PARCEL: 0051 008 C
CURRENT RECORD HOLDER: M. WILSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: WILSON MOBILE HOMES INC
AMOUNT DUE: $980.43
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 524/140
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.89 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 239. BLACKSHEAR HWY
MAP AND PARCEL: S003 152 B
CURRENT RECORD HOLDER: MALDONADO CHANDRA DENISE AKA BRYANT DENISE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $751.12
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 426/520
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .314 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 18, PAGE 387. 312 LAWANNA DRIVE
MAP AND PARCEL: S002 069
CURRENT RECORD HOLDER: MCINTYRE MARTY
DEFENDANT IN FI-FA: ESTATE OF IRVIN HAVARD AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN - MARTY MCINTYRE
AMOUNT DUE: $522.24
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 521/373
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN DEED BOOK 160, PAGE 103. ASH ST
MAP AND PARCEL: A003 092
CURRENT RECORD HOLDER: MCMILLAN JIMMY R
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,683.33
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 388/775
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.635 ACRES, MORE OR LESS. 255 NAILS FERRY ROAD NORTHWEST
MAP AND PARCEL: S001 079
CURRENT RECORD HOLDER: MOTHERSHED ROSETTA S. ESTATE, CURTIS SMITH, ERIC SMITH, CHARLIE LEE PERRY SR., CLAUDE PERRY SR., ROBERT PERRY SR., JAMES EDWARD PERRY SR, ROSETTA PERRY, MAGGIE DELL PERRY, JESSIE LEE PERRY SR., MATTIE MAE PERRY,ETAL AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,905.92
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 270/767 (PORTION), 281/474
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 20.50 ACRES, MORE OR LESS. ST JAMES STREET
MAP AND PARCEL: D003 065
CURRENT RECORD HOLDER: NOBLE JIMMY JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,431.09
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 503/59
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 322, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .31 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 13, PAGE 547. 80 N MCRORIE STREET
MAP AND PARCEL: 0107 103
CURRENT RECORD HOLDER: OCTS INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,082.10
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 449/585
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 496 AND 497, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.18 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 21. EAGLE WATCH ROAD
MAP AND PARCEL: 0103 033 D
CURRENT RECORD HOLDER: OVERSTREET TAMMY O & ROBERT L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $866.37
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 496/595
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 164, 4TH DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.2 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 31.
MAP AND PARCEL: F003 001
CURRENT RECORD HOLDER: PEACOCK & FLETCHER OIL NKA PEACOCK OIL CO OF BAXLEY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,211.71
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 253/41
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .21 ACRES, MORE OR LESS. S MAIN & PARK AVENUE
MAP AND PARCEL: 0068 015
CURRENT RECORD HOLDER: RENTZ ANDREW W
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,149.20
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 327/159
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 92 AND 104, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 11.96 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 85. 8715 BLACKSHEAR HWY SE
MAP AND PARCEL: E001 031
CURRENT RECORD HOLDER: ROACH RONALD & SHERRY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $655.26
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 336/304
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, IN THE CITY BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 14, OF LEWIS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 179. 88 SPELL STREET
MAP AND PARCEL: 0048 125
CURRENT RECORD HOLDER: ROBERSON QUINTON WILLIAM
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $848.33
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 277/532
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA AND CONSISTING OF .84 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 5, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 248. 115 AGNES WILLIAMS LANE
MAP AND PARCEL: S002 144
CURRENT RECORD HOLDER: RUSHING JOHN R ESTATE & ESTER (LIFE ESTATE) AND DEBRA R CARTER AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,454.20
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 328/680
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 28 AND A PORTION OF LOT 40, BLOCK D, SECTION 2, ALPINE HILLS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 4, PAGE 14. 570 ALPINE DRIVE NORTHEAST
MAP AND PARCEL: C004 022 A
CURRENT RECORD HOLDER: SAILEM LIZZIE M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $334.39
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 402/203
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK C. 180 IDELL ST
MAP AND PARCEL: G003 086
CURRENT RECORD HOLDER: SCHMID CHRISTINE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $238.88
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 198/736
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 293, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.35 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 16, AND LOT 18, BLOCK 6, OF SPEERS ADDITION. W TOLLISM ST
MAP AND PARCEL: 0052 045
CURRENT RECORD HOLDER: SCHMID ROBERT A ESTATE AND CHRISTINE M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $695.20
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 241/554
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 34.05 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 250. HAPPY TRAIL
MAP AND PARCEL: 0019 023
CURRENT RECORD HOLDER: SELLERS MICHAEL S
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,110.24
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 415/107 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 471, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 125.67 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 8, PAGE 86. LITTLE POND ROAD
MAP AND PARCEL: 0019 020
CURRENT RECORD HOLDER: SELLERS MIKE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,280.42
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 415/107 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 471, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 8, PAGE 86. 946 LITTLE POND ROAD NW
MAP AND PARCEL: K002 004
CURRENT RECORD HOLDER: SHARPE VIVIAN THOMPSON ESTATE, AUBREY THOMPSON, PAT CHANCEY, CHRIS CHANCEY, BRUCE CHANCEY AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,882.57
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/213
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 283, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 267, PAGE 829. 70 JOHNS LANE
MAP AND PARCEL: C004 080
CURRENT RECORD HOLDER: SIMPSON DARRELL & SHARON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $488.55
TAX YEARS DUE: 2010-2017
DEED BOOK: 406/41
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 99, PAGE 449. WARRICK LANE
MAP AND PARCEL: D004 059 B
CURRENT RECORD HOLDER: SIMPSON MERRISSA T
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,216.12
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 283/711
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS. MLK AVENUE
MAP AND PARCEL: 0010 024
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH CURTIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $852.72
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 203/804
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 299, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK 168, PAGE 613. ZOAR ROAD
MAP AND PARCEL: C004 140
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH EARNEST JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,031.47
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 277/135
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA. 68 FOUNDRY STREET
MAP AND PARCEL: S003 021
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH JAMES A (JAMIE)
DEFENDANT IN FI-FA: SMITH JAMES A (JAMIE)
AMOUNT DUE: $998.46
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 541/503
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 162, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 326, PAGE 567. 585 JEKYLL ROAD SOUTHEAST
MAP AND PARCEL: 0050 058 H
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KIMBRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $369.41
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 475/248
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 285, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .416 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT A. 589 MLK DRIVE
MAP AND PARCEL: D003 100
CURRENT RECORD HOLDER: SPEARMON BILLY G & MARY B
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,559.62
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 324/34
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 4-6, BLOCK 34, OF FENDIG SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1, PAGE 7. 241 N MCCRORIE ST
MAP AND PARCEL: 0063 087 A
CURRENT RECORD HOLDER: SPEARMON BILLY GENE & MARY BEARD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $347.74
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 280/271
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 384, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1. 1808 LAMAR CROSBY ROAD
MAP AND PARCEL: 0051 010 C
CURRENT RECORD HOLDER: SPELL KENNETH CARROL JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $365.09
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 333/692
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.52 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 5. BLACKSHEAR HIGHWAY
MAP AND PARCEL: 0048 052
CURRENT RECORD HOLDER: SPENCER ALFRED ESTATE & WILLIAMS PAUL AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $450.82
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 235/775 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 338, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.11 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 286. 144 GEORGIA HIGHWAY
MAP AND PARCEL: 0064 019
CURRENT RECORD HOLDER: SPENCER ALFRED ESTATE & WILLIAMS PAUL AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $575.58
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 235/775 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 361, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 7.12 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 5, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 287. LOUIS SEAB ROAD
MAP AND PARCEL: 0097 041
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS LAVERNE & LOTTIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,016.12
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 426/463
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 218, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.13 ACRES, MORE OR LESS, BEING IN TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 13, PAGE 524. 1022 S MAIN STREET
MAP AND PARCEL: C003 072
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS WALTER AND THOMAS JOHN H (LIFE ESTATE)
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,038.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 282/68
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK 10, PAGE 220. 506 N BLVD
MAP AND PARCEL: H003 077
CURRENT RECORD HOLDER: TINY TOTS DAYCARE CENTER LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $9,903.90
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 470/580
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 293, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.92 ACRES, MORE OR LESS. PENDLETON STREET
MAP AND PARCEL: 0008 024 F
CURRENT RECORD HOLDER: TOMBERLIN MICHAEL CASEY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,797.86
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 478/513
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 420, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.179 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACTS ONE AND TWO, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19 PAGE 450, AND PLAT BOOK 16, PAGE 8. 1904 HOLT RENTZ ROAD
MAP AND PARCEL: 0049 077
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS MICKEY & SAMMY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $534.93
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 192/676 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 335, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.26 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 36. HOWARD LANE
MAP AND PARCEL: B004 026
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS PAUL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,506.66
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 437/532
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.01 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 285. 325 CENTURY LANE
MAP AND PARCEL: 0048 130
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS SAM AND MICKEY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $227.33
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.96 ACRES, MORE OR LESS. JAMES KENT RD
MAP AND PARCEL: 0003 051 C
CURRENT RECORD HOLDER: WILSON MONICA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,235.89
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 495/823
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 350, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.48 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1 & 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 303. 148 PRIMROSE LANE
MAP AND PARCEL: B005 052
CURRENT RECORD HOLDER: WOOTEN DENISE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,687.39
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 333/700
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGES 46 AND 47. 400 BEN CARTER ROAD NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0061 081 A
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT PATRICK AND TAMMY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $799.84
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 332/117
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 463, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 105 MILES BELL CIR
DELINQUENT MOBILE HOME TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the Tax Commissioner of Appling County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Appling, against the following named persons and the mobile home as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, before the courthouse door in Baxley, Appling County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in October, 2018, the same being October 2, 2018, and continuing on Wednesday, October 3, 2018, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described mobile homes will be sold. The mobile homes hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective mobile homes are located in Appling County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees. Please note there is no right of redemption on mobile homes as they are considered personal property. Appling County assumes no responsibility for the transfer and delivery of mobile homes after purchase.
ACCOUNT #: 5451
CURRENT RECORD HOLDER: BELL ENNIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $5,265.35
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 WAYCROSS HOMES, CLAYTON PHOENIX 28X64. VIN: WHC007801GAB.
ACCOUNT #: 2532
CURRENT RECORD HOLDER: BULLARD CHAD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $204.63
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1983 EDGEWOOD UNKNOWN GAFL1AD14073334 14X60
ACCOUNT #: 7063
CURRENT RECORD HOLDER: CALHOUN DEBORAH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $920.36
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1993 REDMOND UNKNOWN 14X70. VIN: 11424395.
ACCOUNT #: 9381
CURRENT RECORD HOLDER: CALHOUN DEBORAH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,460.24
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1995 DESTIN OMNI 144651 14X70
ACCOUNT #: 9599
CURRENT RECORD HOLDER: CALHOUN DEBORAH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,216.99
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 FLEETWOOD HICKORY HILL GAFLS35AB10988HH11 28X7
ACCOUNT #: 8752
CURRENT RECORD HOLDER: CALHOUN DEBORAH C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $839.70
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1993 PIONEER UNKNOWN PH205GA1426 14X70
ACCOUNT #: 6741
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER DARBY HEATH AND SABRINA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $712.34
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 GENERAL UNKNOWN GMHGAA239957471 14X70
ACCOUNT #: 7127
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER MITCHELL CRAIG
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,042.10
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 FLEETWOOD UNKNOWN GAFLW07A42859BB11 14X70
ACCOUNT #: 4432
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER PAUL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,585.00
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1982 HORTON SUMMIT 14X70. VIN: H33710G.
ACCOUNT #: 6808
CURRENT RECORD HOLDER: CAULEY CAMERON D; MILES JESSICA; AND PHILLIP RONALD MILES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $500.48
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1990 UNKNOWN UNKNOWN 12X52 VIN: HMST11723GA
ACCOUNT #: 6900
CURRENT RECORD HOLDER: CONAWAY MITCHELL AND FELICIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,028.09
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1992 DESTINY OMNI 28X70. VIN: 029213AB.
ACCOUNT #: 10405
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS BRANDY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $351.89
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1979 MOBILE HOME 16X60, VIN: GE0089470.
ACCOUNT #: 9629
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS RICKY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $563.27
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1990 UNKNOWN UNKNOWN, 14X70.
ACCOUNT #: 3160
CURRENT RECORD HOLDER: GARCIA ORLANDO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,509.10
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1974 UNKNOWN 24X70. VIN: UNKNOWN.
ACCOUNT #: 3803
CURRENT RECORD HOLDER: GIBSON UKIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $474.80
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1983 SKYLINE 24X60. VIN: UNKNOWN. VIN: 31620291AS-A&B
ACCOUNT #: 5897
CURRENT RECORD HOLDER: GRIFFIN K C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $294.96
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1990 DESTINY OMNI802 14 X 76
ACCOUNT #: 1956
CURRENT RECORD HOLDER: GRIFFIS ANTHONY AND AMBER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $278.70
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1984 UNKNOWN UNKNOWN 12X60
ACCOUNT #: 6629
CURRENT RECORD HOLDER: HALL W R ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $673.52
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1984 WESTGATE EAST FS56S142FB0746GA 14X65
ACCOUNT #: 8871
CURRENT RECORD HOLDER: HAMPTON RICKY AKA RICKY WAUDELL HAMPTON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $655.04
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1985 SOUTHWIND UNKNOWN 28X50. VIN: DSEAL1135AB.
ACCOUNT #: 9150
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS GLORIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,062.91
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 FLEETWOOD HARBOR SPRINGS 32X70. VIN: GAFLX35A15876HL11.
ACCOUNT #: 4606
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS GLORIA AKA GLORIA J. RUSSELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $572.63
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1990 BELLCREST CRESTMARK 24X40. VIN: GBHMD12378A/B.
ACCOUNT #: 4253
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS SAMATHA C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,991.93
TAX YEARS DUE: 2015-2018
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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TAX YEARS DUE: 2015-2018
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1994 FLEETWOOD WESTON GAFLP75A19728WE 14 X 70
ACCOUNT #: 5561
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KEN AND CALVIN GIBBS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $325.24
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 FLEETWOOD WESTON 16X80 VIN: GAFLS75A26532WE11
ACCOUNT #: 3731
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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TAX YEARS DUE: 2015-2018
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ACCOUNT #: 1265
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $726.61
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 FLEETWOOD UNKNOWN 24X 60
ACCOUNT #: 2981
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,300.87
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1994 FLEETWOOD UNKNOWN 28X70, VIN: GAFLP34A179880K
ACCOUNT #: 6441
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,099.02
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1988 GRENDIER COLONY 14X70, VIN: CCHGA6G400026
ACCOUNT #: 6601
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,352.27
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 FLEETWOOD UNKNOWN 14X72, VIN: GAFLT75A29095WT12
ACCOUNT #: 9055
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,293.01
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1973 UNKNOWN 24X60, VIN: 5L24E1S16810U&X
ACCOUNT #: 9378
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $143.14
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 FLEETWOOD UNKNOWN 14X70, VIN: GAFLW75A31936WS12
ACCOUNT #: 5111
CURRENT RECORD HOLDER: SPEARMAN ERIKA & DEWAYNE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,257.17
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 PIONEER FITZGERALD 28X52, VIN: 5046.
ACCOUNT #: 10202
CURRENT RECORD HOLDER: SPELL KENNETH CARROL JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $900.55
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 FLEETWOOD UNKNOWN GAFLV39A9851VH11 14 X 70
ACCOUNT #: 9631
CURRENT RECORD HOLDER: TAYLOR WENDY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,133.71
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 2007 UNKNOWN UNKNOWN 28 X 60
ACCOUNT #: 8817
CURRENT RECORD HOLDER: THE WRIGHT FAMILY DAIRY LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,082.41
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 GENERAL ADMIRAL 24X60, VIN: GMHGA4329611381AB
ACCOUNT #: 8139
CURRENT RECORD HOLDER: THORNTON BRENDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,030.42
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 GENERAL UNKNOWN 24X60, VIN: GMHGA1409822134AB
ACCOUNT #: 9196
CURRENT RECORD HOLDER: TOMBERLIN KIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,303.09
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 FLEETWOOD WESTON ELITE 6763C GAFLW75A32961-WT11 16 X 76
ACCOUNT #: 3419
CURRENT RECORD HOLDER: TOMBERLIN MICHAEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $793.13
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 CLAYTON UNKNOWN 16X 80
ACCOUNT #: 4057
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS TANGELA AND ETHEL M. CONLEY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $729.31
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 GENERAL AUGUSTINE GMHGA2439718296 14 X 80
ACCOUNT #: 5101
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT PETE AND JUANITA MORRIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $221.60
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1992 BROADMORE UNKNOWN, 14X80, VIN: GAFLNO7A23855BM
ACCOUNT #: 6873
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT WILLIAM PETER JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,215.39
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 2007 CARRIAGE MANOR 4484A GAFL775AB78991-CI11 24 X 48
ACCOUNT #: 3031
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT’S DAIRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $209.26
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1988 CUMBERLAND UNKNOWN, 14X70, VIN: FDGA7696
ACCOUNT #: 3033
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT’S DAIRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $354.94
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 SPRINGHILL UNKNOWN 24X64, VIN: GAFLH34A08296SH
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FOR BIDS
Sealed bids will be received for the CDBG No. 17p-x-001-2-5959 STORM DRAINAGE AND STREET IMPROVEMENTS TO THOMAS, WILDES, CROSBY, and EASON STREETS at the Surrency City Hall, 64 Hart St, Surrency, Georgia, 31563 until 2:00 P.M. (Local Time), Wednesday, October 10, 2018, at which time they will be publicly opened and read.
A non-mandatory pre-bid meeting will be held on Wednesday, September 26, 2018 at 2:00 P.M. (Local Time). at the Surrency City Hall.
The work under this Contract will consist generally of the following:
Roadway construction, including traffic control, erosion control measures, and construction of ± 0.72 Linear Miles of roadway grading, ± 6,475 LF of concrete curb and gutter, 930 TN of 9.5 mm RAC Superpave asphalt, RCP (arch) storm drainage pipe, yard drains, flumes/spillways, signage, striping, and all other necessary appurtenances for a complete job.
All work on the Project must be completed within 180 consecutive calendar days of date of notice to proceed.
Bid shall be submitted on Bid Proposal Forms furnished for that purpose, in accordance with the Contract Documents and the Plans and Specifications, which are on file and may be reviewed at the office of the Mayor and the office of Hofstadter and Associates, Inc., Consulting Engineers, 4571 Arkwright Road, Macon, Georgia 31210.
Copies of Bid Forms, Plans, Specifications and Contract Documents may be obtained from Hofstadter and Associates, Inc., 4571 Arkwright Road, Macon, Georgia 31210, upon deposit of $250.00 per hard copy set and $150.00 per digital set (.pdf format). No refund will be made for returned documents.
No bid will be considered unless sealed and filed with the City of Surrency prior to the time set forth above, and accompanied by a Bidder’s Bond, payable to the City of Surrency, for 10 percent of the amount of the bid; to be forfeited as liquidated damages in the event that the bid be accepted and the bidder fail to enter promptly into a written contract and furnish the required Payment Bond and Performance Bond and Insurance Certificates. Bids arriving after the designated time will be returned unopened.
No bids shall be withdrawn for a period of 60 days after the opening of bids. The City of Surrency reserves the right to reject any or all bids and to overlook and/or disregard informalities or irregularities in the proposals.
DATED:
CITY OF SURRENCY
64 Hart St
SURRENCY, GEORGIA 31563
To all bidders:
The following items must be enclosed with every bid submitted or your bid will be rejected. Please check to make sure that all nine items are enclosed and forms are completed before sealing envelope.
1. Bid bond or certified check
2. Work experience (self-generated list provided by bidder)
3. Affidavit of noncollusion
4. Contractor’s license number shown (if required for this project)
5. Certification of nonsegregated facilities
6. Bidding contractor drug free workplace certification
7. Contractor’s certification regarding debarment, etc.
8. Equal opportunity clause
9. Section 3
AB-
NOTICE
GEORGIA, APPLING COUNTY
All creditors of the estate of JEANELLE PRESLEY, deceased, late of Appling County, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to me.
August 24, 2018
ANGELA JEAN MORLEY, Executrix of
The Estate of JEANELLE PRESLEY, deceased
Wm. Terry Turner
P.O. Box 328
Baxley, GA 31515
912-367-0311
terryturnerlaw@gmail.com
9/5, 9/12, 9/19 & 9/26
STATE OF GEORGIA
MARIA LUISA BAUTISTA
Plaintiff
v.
ROBERTO BAUTISTA,
Defendant
§CIVIL ACTION NO. 18-8-179C
TO: ROBERTO BAUTISTA, Defendant named above:
You are hereby notified that the above-styled action seeking an action for divorce was filed against you in said Court on the 1st day of August, 2018, and that by reason of an Order for Service by Publication entered by the Court on the 6th day of August, 2018, you are commanded and required to file with the Clerk of said Court and serve upon Graham F. Floyd, Plaintiff’s attorney, whose address is 132 West Parker Street, Baxley, Georgia 31513, an answer to the complaint within sixty (60) days of the date of the order for service by publication.
WITNESS, the signature of the Judge, Superior Court, Appling County, Georgia,
this 9th day of August, 2018.
Marsha Thomas
Clerk of Superior Court
Appling County, Georgia
8/15, 8/22, 8/29 & 9/5
Georgia,
Appling County
All creditors of the Estate of JEWELL D. MCGUIRE, SR., deceased, of Appling County, Georgia, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said Estate are required to make immediate payment to me.
Mr. Jewell D. McGuire, Jr.
72 E Chauvez Street
Scottville, MI 49454
Run Dates: 8/22, 8/29, 9/5 & 9/12
Send Bill to:
Tracy Alan Brown, P.C.
148 North Wayne Street
Jesup, GA 31546
8/22-9/12
IN THE PROBATE COURT OF APPLING COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: Estate of HERMAN RAY LONG, deceased
All creditors of the estate of Herman Ray Long, deceased, late of Appling County, Georgia, are hereby notified to render their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to the undersigned.
This 27th day of June, 2018.
Nancy K. Long, Administrator
Estate of Herman Ray Long
526 Orange Street
Baxley, Georgia 31513
J. Alexander Johnson
JohnsonFloyd LLP
132 W. Parker Street
Baxley, Georgia 31513
912-367-9000
IN THE SUPERIOR COURT OF APPLING COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: CATHERINE REBECCA BRAGG
CIVIL ACTION NO. 18-8-191C
NOTICE OF PETITION TO CHANGE NAME
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF APPLING
Notice is hereby given that Catherine Rebecca Bragg, filed her petition in the Superior Court of Appling County, Georgia on the 17th day of August, 2018, praying for a change in the name of petitioner from Catherine Rebecca Bragg to Catherine Rebecca Stone. Notice is hereby given pursuant to law to any interested or affected party to appear in said Court and to file objections to such name change within 30 days of the filing of said petition.
This 17th day of August, 2018.
Graham F. Floyd
JohnsonFloyd, LLP
Attorney for Catherine Rebecca Bragg
132 West Parker Street
Baxley, Georgia 31513
Tel: 912-367-9000
8/22-9/12
In Re: Tammy Renee Champion v. Jose Martin Jimenez Hernandez
Appling County Superior Court, State of Georgia
Civil Action File No.: 18-8-182C
TO: JOSE MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ
By order of the court for service by publication dated August 21, 2018, you are hereby notified that on the August 2, 2018, Tammy Champion, filed suit against you for divorce. You are required to file with the Clerk of the Superior Court, and to serve upon Plaintiff’s attorney, Tracy Alan Brown, whose address is: 148 North Wayne Street, Jesup, Georgia 31546; an answer in writing within sixty (60) days of August .
Witness, the Honorable Anthony L. Harrison, Judge of the Wayne County Superior Court.
This the 22 day of August, 2018.
Clerk, Wayne County Superior Court
8/29-9/12
IN THE PROBATE COURT OF APPLING COUNTY
STATE OF GEORGIA
IN RE: ESTATE OF
WENDELL RONNIE STONE,
DECEASED
ESTATE NO. 2018-73
PETITION FOR LETTERS OF ADMINISTRATION
NOTICE
TO: whom it may concern:
SHARON STONE
Has petitioned to be appointed Administrator(s) of the estate of WENDELL RONNIE STONE deceased, of said County. (The Petitioner has also applied for waiver of bond and/or grant of certain powers contained in O.C.G.A.§ 53-12-261.) All interested parties are hereby notified to show cause why said Petition should not be granted. All objections to the Petition must be in writing, setting forth the grounds of any such objections, and must be filed with the Court on or before September 24, 2018.
BE NOTIFIED FURTHER: All objections to the petition must be in writing, setting forth the grounds of any such objections. All objections should be sworn to before a notary public or before a Probate Court Clerk, and filing fees must be tendered with your objections, unless you qualify to file as an indigent party. Contact Probate Court personnel for the required amount of filing fees. If any objections are filed, a hearing will be (scheduled at a later date). If no objections are filed, the Petition may be granted without a hearing.
Diane Hallman
Judge of the Probate Court
36 S. Main Street
Baxley, GA 31513
912-367-8114
8/29-9/19
NOTICE
Notice is given that Articles of Incorporation which will incorporate KAMCO INDUSTRIAL PARTS, INC. have been delivered to the Secretary of State for filing in accordance with the Georgia Business Corporation Code. The initial registered office of the corporation is located at 375 City Circle Road, Baxley, Georgia 3l513, and its initial registered agent at such address is William K. Vaughn.
Kris Knox, Incorporator
37 Tippins Street, Suite B
Baxley, Georgia 31513
8/29 & 9/5
STATE OF GEORGIA
COUNTY OF APPLING
LOGIC AND ACCURACY TESTING PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that the logic and accuracy testing and preparation of voting equipment to be used in the November 6, 2018, General Primary Election will begin at 9:00 AM on September 17, 2018 . Testing will continue from day to day until complete and members of the public are entitled to be present during testing. Said testing and preparation will be conducted at The Appling County Courthouse Annex, 69 Tippins St., Suite 205, Baxley, GA 31513.
Shonda Carter
Election Supervisor
Appling County
9-4 ch
CITATION
PROBATE COURT OF APPLING COUNTY
RE: ESTATE OF SIERRA ROZIER, MINOR
Date of Publication, if any: September 5, 2018
TO WHOM IT MAY CONCERN:
The conservator(s) of the above estate, has/have applied for Discharge from said trust. This is to notify the above interested party(ies) to show cause, if any they can, why said conservator(s) should not be discharged from office and liability. All objections must be in writing, setting forth grounds of any such objections, and filed with the above Probate Court, (address) 36 S. Main Street Baxley, GA 31513 on or before October 8, 2018, said date being more than 30 days from the date of publication, or if personally served, then 10 days from the date of such service. All pleadings must be signed before a notary public or probate court clerk, and filing fees must be tendered with your pleadings, unless you qualify to file as an indigent party. Contact probate court personnel at the below address/telephone number for the required amount of filing fees.
If any objections are filed, a hearing will be (scheduled for a later date). If no objections are filed, the petition may be granted without a hearing.
Diane Hallman
Probate Judge
36 S. Main Street
Baxley, GA 31513
912-367-8114
9-5
DELINQUENT PROPERTY TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the Tax Commissioner of Appling County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Appling, against the following named persons and the property as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, before the courthouse door in Baxley, Appling County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in October, 2018, the same being October 2, 2018, and continuing on Wednesday, October 3, 2018, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described properties, or as much thereof as will satisfy the state and county tax execution on the respective individual and property, will be sold. The property (ies) hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective parcels of property are located in Appling County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees. The amounts due will be subject to an advertising cost that is not included in the amounts due listed below.
MAP AND PARCEL: C004 058
CURRENT RECORD HOLDER: ARLIGE RENA ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,002.47
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 147/229
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, AND CONSISTING OF 0.21 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 32, PAGE 401. 608 KENNY LN
MAP AND PARCEL: 0061 080
CURRENT RECORD HOLDER: BELL MINNIE MAXINE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,681.00
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 464/268 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 462 AND 463, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 15.67 ACRES, MORE OR LESS, BEING A PORTION OF TRACT 1. 39 MILES BELL CIRCLE NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0030 027
CURRENT RECORD HOLDER: BRANCH MENDIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,826.15
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 484/115
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 533, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 5, PAGE 185. 795 HILL TOP ROAD NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0063 049
CURRENT RECORD HOLDER: BURNETTE SYLVETA S
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $434.13
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 222/359
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 399, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.00 ACRES, MORE OR LESS. OFF ED CARTER RD
MAP AND PARCEL: F004 015
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER CYNTHIA P
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,639.58
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 424/835
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING TRACT 9. MILES STREET
MAP AND PARCEL: 0078 050
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER FAMILY TRUST AND JOYCE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,717.41
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 534/370 229/304
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 398, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRE, MORE OR LESS. 615 HENRY THOMAS ROAD
MAP AND PARCEL: 0078 050 A
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER JAMES FRANK AND JOYCE E
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $712.78
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 241/223
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 398, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.88 ACRES, MORE OR LESS. HENRY THOMAS ROAD
MAP AND PARCEL: 0032 086
CURRENT RECORD HOLDER: CLEMENTS TONYA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,164.66
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 479/220
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 474, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 160, PAGE 192. 2024 MIDWAY CHURCH ROAD NORTHWEST
MAP AND PARCEL: 0008 041
CURRENT RECORD HOLDER: CONNELL HERSCHEL ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $378.83
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 207/275 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 396, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.86 ACRES, MORE OR LESS. HWY 341
MAP AND PARCEL: 0040 013 A
CURRENT RECORD HOLDER: CREWS RYAN & SKYLER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,787.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 480/219 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 86, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS.
MAP AND PARCEL: 0040 007 D
CURRENT RECORD HOLDER: CREWS RYAN, SKYLER, AND BENNY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $525.13
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 480/219 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 86, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.49 ACRES, MORE OR LESS. SATILLA CHURCH ROAD
MAP AND PARCEL: 0038 035
CURRENT RECORD HOLDER: CROSBY JAMES K
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $523.13
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 471/696
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 145, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 26. 782 MEDDERS ROAD
MAP AND PARCEL: 0077 001
CURRENT RECORD HOLDER: DEAN KELVIN & MICHELLE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,627.90
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 438/385
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 386 AND 405, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 8, PAGE 248. HWY 144
MAP AND PARCEL: E004 029
CURRENT RECORD HOLDER: DIXON CHARLES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $10,343.79
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 272/58
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.61 ACRES, MORE OR LESS. 259 EAST PARKER STREET
MAP AND PARCEL: G004 026
CURRENT RECORD HOLDER: DYAL J E JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $284.26
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 32/245
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND OT 293, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA. NEWTON AND PINE STREETS
MAP AND PARCEL: C002 013
CURRENT RECORD HOLDER: FUTCH RAQUEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $342.03
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 496/208
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 10, BLOCK A, OF BROBSTON SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 9A, PAGE 47. W. ALLEN STREET
MAP AND PARCEL: J001 014
CURRENT RECORD HOLDER: GILL CECIL R ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,426.78
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 212/447
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 283, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK 1, OF SHADY ACES SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 113. 431 JOHNS LN
MAP AND PARCEL: 0064 006 A
CURRENT RECORD HOLDER: GOETHIE ANDREA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,157.24
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 288/351
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 336, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK 288, PAGE 352. 1295 PINE RIDGE ROAD
MAP AND PARCEL: 0060 079
CURRENT RECORD HOLDER: HALLMAN WILLIAM TOBY
DEFENDANT IN FI-FA: HALLMAN SHARON AND HALLMAN WILLIAM TOBY
AMOUNT DUE: $723.74
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 519/180
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 487, 3RD DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.35 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 293. 87 ANNA LEE ROAD NE
MAP AND PARCEL: D001 066
CURRENT RECORD HOLDER: HAMPTON RICKY & DEBRA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $673.56
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 505/500
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 6, OF EDGERTON & MOODY SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 334. 120 CHAD CLAXTON STREET
MAP AND PARCEL: 0061 026
CURRENT RECORD HOLDER: HARE PHILLIP AND BETTY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,147.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 224/442
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 435, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.00 ACRES, MORE OR LESS. 315 SUMMERALL ROAD NORTHEAST
MAP AND PARCEL: D003 147
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS JOHNNIE MAE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,577.87
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 171/167
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN DEED BOOK 127, PAGE 349. 72 ERBY LANE
MAP AND PARCEL: 0052 069
CURRENT RECORD HOLDER: JACOBS TERESA AND DAVID WAYNE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,443.37
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 395/703
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 2.11 ACRES, MORE OR LESS. 188 POPLAR LANE
MAP AND PARCEL: C004 074
CURRENT RECORD HOLDER: KELLY AURICAL AND HARRIS TRAMAR
DEFENDANT IN FI-FA: HARRIS CURTIS JAMES
AMOUNT DUE: $742.78
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 544/409
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA. 125 WARRICK LN
MAP AND PARCEL: D002 041 A
CURRENT RECORD HOLDER: KILPATRICK ANNIE LENE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $372.71
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 302/83
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 55, PAGE 537. W PARKER ST
MAP AND PARCEL: 0034 020 C
CURRENT RECORD HOLDER: KING CASSANDRA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $492.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 318/337
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING TRACTS 1, 2, AND 7. NORTHWOOD DRIVE
MAP AND PARCEL: M003 059
CURRENT RECORD HOLDER: KING RHONDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,351.00
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 491/124
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 284, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.92 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 203 AND A PORTION OF LOTS 201 AND 205, BLOCK 7, OF WEATHERLY PARK SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 4, PAGE 78. 57 RICARDO STREET
MAP AND PARCEL: 0029 068 A
CURRENT RECORD HOLDER: LESTER PEGGY ALICIA
DEFENDANT IN FI-FA: LESTER PEEGGY ALICIA AND ROBERT BRAD LESTER
AMOUNT DUE: $2,109.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 533/378
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 582, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 201.
MAP AND PARCEL: 0091 018
CURRENT RECORD HOLDER: LYNN JARVIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: LYNN JARVIS ESTATE AND ANETTE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
AMOUNT DUE: $535.10
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 522/397
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 480, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .90 ACRES, MORE OR LESS, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 489, PAGE13. HARDWICK ROAD
MAP AND PARCEL: 0051 008 E
CURRENT RECORD HOLDER: M WILSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $652.47
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/376 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.47 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 49, AND PAGE 65. OFF HUTCHESON RD
MAP AND PARCEL: 0051 008
CURRENT RECORD HOLDER: M WILSON MOBILE HOMES LLC AND WILSON MONCIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,777.81
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 506/473 AND 516/353 (COMBINED)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.22 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 239. 3200 BLACKSHEAR HWY
MAP AND PARCEL: 0003 051 F
CURRENT RECORD HOLDER: M WLSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,678.02
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/376
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 350, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .94 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 23, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 303. 56 PRIMROSE LANE
MAP AND PARCEL: 0051 008 C
CURRENT RECORD HOLDER: M. WILSON MOBILE HOMES LLC
DEFENDANT IN FI-FA: WILSON MOBILE HOMES INC
AMOUNT DUE: $980.43
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 524/140
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.89 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 239. BLACKSHEAR HWY
MAP AND PARCEL: S003 152 B
CURRENT RECORD HOLDER: MALDONADO CHANDRA DENISE AKA BRYANT DENISE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $751.12
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 426/520
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .314 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 18, PAGE 387. 312 LAWANNA DRIVE
MAP AND PARCEL: S002 069
CURRENT RECORD HOLDER: MCINTYRE MARTY
DEFENDANT IN FI-FA: ESTATE OF IRVIN HAVARD AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN - MARTY MCINTYRE
AMOUNT DUE: $522.24
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 521/373
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN DEED BOOK 160, PAGE 103. ASH ST
MAP AND PARCEL: A003 092
CURRENT RECORD HOLDER: MCMILLAN JIMMY R
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,683.33
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 388/775
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.635 ACRES, MORE OR LESS. 255 NAILS FERRY ROAD NORTHWEST
MAP AND PARCEL: S001 079
CURRENT RECORD HOLDER: MOTHERSHED ROSETTA S. ESTATE, CURTIS SMITH, ERIC SMITH, CHARLIE LEE PERRY SR., CLAUDE PERRY SR., ROBERT PERRY SR., JAMES EDWARD PERRY SR, ROSETTA PERRY, MAGGIE DELL PERRY, JESSIE LEE PERRY SR., MATTIE MAE PERRY,ETAL AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,905.92
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 270/767 (PORTION), 281/474
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 20.50 ACRES, MORE OR LESS. ST JAMES STREET
MAP AND PARCEL: D003 065
CURRENT RECORD HOLDER: NOBLE JIMMY JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,431.09
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 503/59
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 322, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .31 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 13, PAGE 547. 80 N MCRORIE STREET
MAP AND PARCEL: 0107 103
CURRENT RECORD HOLDER: OCTS INC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,082.10
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 449/585
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 496 AND 497, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.18 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 21. EAGLE WATCH ROAD
MAP AND PARCEL: 0103 033 D
CURRENT RECORD HOLDER: OVERSTREET TAMMY O & ROBERT L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $866.37
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 496/595
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 164, 4TH DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.2 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 20, PAGE 31.
MAP AND PARCEL: F003 001
CURRENT RECORD HOLDER: PEACOCK & FLETCHER OIL NKA PEACOCK OIL CO OF BAXLEY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,211.71
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 253/41
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .21 ACRES, MORE OR LESS. S MAIN & PARK AVENUE
MAP AND PARCEL: 0068 015
CURRENT RECORD HOLDER: RENTZ ANDREW W
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,149.20
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 327/159
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOTS 92 AND 104, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 11.96 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 15, PAGE 85. 8715 BLACKSHEAR HWY SE
MAP AND PARCEL: E001 031
CURRENT RECORD HOLDER: ROACH RONALD & SHERRY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $655.26
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 336/304
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 331, IN THE CITY BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND BEING LOT 14, OF LEWIS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 179. 88 SPELL STREET
MAP AND PARCEL: 0048 125
CURRENT RECORD HOLDER: ROBERSON QUINTON WILLIAM
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $848.33
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 277/532
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA AND CONSISTING OF .84 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 5, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 248. 115 AGNES WILLIAMS LANE
MAP AND PARCEL: S002 144
CURRENT RECORD HOLDER: RUSHING JOHN R ESTATE & ESTER (LIFE ESTATE) AND DEBRA R CARTER AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,454.20
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 328/680
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 333, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 28 AND A PORTION OF LOT 40, BLOCK D, SECTION 2, ALPINE HILLS SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 4, PAGE 14. 570 ALPINE DRIVE NORTHEAST
MAP AND PARCEL: C004 022 A
CURRENT RECORD HOLDER: SAILEM LIZZIE M
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $334.39
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 402/203
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 1, BLOCK C. 180 IDELL ST
MAP AND PARCEL: G003 086
CURRENT RECORD HOLDER: SCHMID CHRISTINE ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $238.88
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 198/736
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 293, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.35 ACRES, MORE OR LESS, BEING LOT 16, AND LOT 18, BLOCK 6, OF SPEERS ADDITION. W TOLLISM ST
MAP AND PARCEL: 0052 045
CURRENT RECORD HOLDER: SCHMID ROBERT A ESTATE AND CHRISTINE M ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $695.20
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 241/554
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 141, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 34.05 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 11, PAGE 250. HAPPY TRAIL
MAP AND PARCEL: 0019 023
CURRENT RECORD HOLDER: SELLERS MICHAEL S
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,110.24
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 415/107 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 471, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 125.67 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 8, PAGE 86. LITTLE POND ROAD
MAP AND PARCEL: 0019 020
CURRENT RECORD HOLDER: SELLERS MIKE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,280.42
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 415/107 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 471, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 8, PAGE 86. 946 LITTLE POND ROAD NW
MAP AND PARCEL: K002 004
CURRENT RECORD HOLDER: SHARPE VIVIAN THOMPSON ESTATE, AUBREY THOMPSON, PAT CHANCEY, CHRIS CHANCEY, BRUCE CHANCEY AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,882.57
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 516/213
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 283, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 6.07 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 267, PAGE 829. 70 JOHNS LANE
MAP AND PARCEL: C004 080
CURRENT RECORD HOLDER: SIMPSON DARRELL & SHARON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $488.55
TAX YEARS DUE: 2010-2017
DEED BOOK: 406/41
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 99, PAGE 449. WARRICK LANE
MAP AND PARCEL: D004 059 B
CURRENT RECORD HOLDER: SIMPSON MERRISSA T
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,216.12
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 283/711
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.23 ACRES, MORE OR LESS. MLK AVENUE
MAP AND PARCEL: 0010 024
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH CURTIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $852.72
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 203/804
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 299, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK 168, PAGE 613. ZOAR ROAD
MAP AND PARCEL: C004 140
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH EARNEST JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,031.47
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 277/135
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA. 68 FOUNDRY STREET
MAP AND PARCEL: S003 021
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH JAMES A (JAMIE)
DEFENDANT IN FI-FA: SMITH JAMES A (JAMIE)
AMOUNT DUE: $998.46
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 541/503
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 292, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 3, PAGE 162, OR AS FURTHER DESCRIBED IN DEED BOOK 326, PAGE 567. 585 JEKYLL ROAD SOUTHEAST
MAP AND PARCEL: 0050 058 H
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KIMBRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $369.41
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 475/248
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 285, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF .416 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT A. 589 MLK DRIVE
MAP AND PARCEL: D003 100
CURRENT RECORD HOLDER: SPEARMON BILLY G & MARY B
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $4,559.62
TAX YEARS DUE: 2011-2017
DEED BOOK: 324/34
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 332, IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, BEING LOTS 4-6, BLOCK 34, OF FENDIG SUBDIVISION, AS SHOWN IN PLAT BOOK 1, PAGE 7. 241 N MCCRORIE ST
MAP AND PARCEL: 0063 087 A
CURRENT RECORD HOLDER: SPEARMON BILLY GENE & MARY BEARD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $347.74
TAX YEARS DUE: 2013-2017
DEED BOOK: 280/271
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 384, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1. 1808 LAMAR CROSBY ROAD
MAP AND PARCEL: 0051 010 C
CURRENT RECORD HOLDER: SPELL KENNETH CARROL JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $365.09
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 333/692
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 188, 2ND DISTRICT IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.52 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 5. BLACKSHEAR HIGHWAY
MAP AND PARCEL: 0048 052
CURRENT RECORD HOLDER: SPENCER ALFRED ESTATE & WILLIAMS PAUL AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $450.82
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 235/775 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 338, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 3.11 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 3, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 286. 144 GEORGIA HIGHWAY
MAP AND PARCEL: 0064 019
CURRENT RECORD HOLDER: SPENCER ALFRED ESTATE & WILLIAMS PAUL AND ALL HEIRS KNOWN & UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $575.58
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 235/775 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 361, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 7.12 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 5, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 287. LOUIS SEAB ROAD
MAP AND PARCEL: 0097 041
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS LAVERNE & LOTTIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,016.12
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 426/463
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 218, 3RD DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 4.13 ACRES, MORE OR LESS, BEING IN TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 13, PAGE 524. 1022 S MAIN STREET
MAP AND PARCEL: C003 072
CURRENT RECORD HOLDER: THOMAS WALTER AND THOMAS JOHN H (LIFE ESTATE)
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,038.27
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 282/68
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN THE CITY OF BAXLEY, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.50 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN DEED BOOK 10, PAGE 220. 506 N BLVD
MAP AND PARCEL: H003 077
CURRENT RECORD HOLDER: TINY TOTS DAYCARE CENTER LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $9,903.90
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 470/580
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 293, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.92 ACRES, MORE OR LESS. PENDLETON STREET
MAP AND PARCEL: 0008 024 F
CURRENT RECORD HOLDER: TOMBERLIN MICHAEL CASEY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,797.86
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 478/513
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 420, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 10.179 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACTS ONE AND TWO, AS SHOWN IN PLAT BOOK 19 PAGE 450, AND PLAT BOOK 16, PAGE 8. 1904 HOLT RENTZ ROAD
MAP AND PARCEL: 0049 077
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS MICKEY & SAMMY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $534.93
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 192/676 (PORTION)
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 335, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 5.26 ACRES, MORE OR LESS, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 36. HOWARD LANE
MAP AND PARCEL: B004 026
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS PAUL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,506.66
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: 437/532
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 341, 2ND DISTRICT, APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.01 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1, AS SHOWN IN PLAT BOOK 10, PAGE 285. 325 CENTURY LANE
MAP AND PARCEL: 0048 130
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS SAM AND MICKEY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $227.33
TAX YEARS DUE: 2015-2017
DEED BOOK: NOT FOUND
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 0.96 ACRES, MORE OR LESS. JAMES KENT RD
MAP AND PARCEL: 0003 051 C
CURRENT RECORD HOLDER: WILSON MONICA D
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,235.89
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 495/823
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 350, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.48 ACRES, MORE OR LESS, BEING TRACT 1 & 2, AS SHOWN IN PLAT BOOK 14, PAGE 303. 148 PRIMROSE LANE
MAP AND PARCEL: B005 052
CURRENT RECORD HOLDER: WOOTEN DENISE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,687.39
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 333/700
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 340, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AS SHOWN IN PLAT BOOK 12, PAGES 46 AND 47. 400 BEN CARTER ROAD NORTHEAST
MAP AND PARCEL: 0061 081 A
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT PATRICK AND TAMMY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $799.84
TAX YEARS DUE: 2014-2017
DEED BOOK: 332/117
LEGAL DESCRIPTION: ALL THAT TRACT OF LAND BEING IN LAND LOT 463, 2ND DISTRICT, IN APPLING COUNTY, GEORGIA, AND CONSISTING OF 1.00 ACRES, MORE OR LESS. 105 MILES BELL CIR
DELINQUENT MOBILE HOME TAX SALE
Under and by virtue of certain tax fi fa’s issued by the Tax Commissioner of Appling County, Georgia, in favor of the State of Georgia and County of Appling, against the following named persons and the mobile home as described next to their respective name(s). There will be sold for cash or certified funds at public outcry, before the courthouse door in Baxley, Appling County, Georgia, between the legal hours of sale, on the first Tuesday in October, 2018, the same being October 2, 2018, and continuing on Wednesday, October 3, 2018, if necessary between the legal hours of sale, 10:00 AM and 4:00 PM. The below listed and described mobile homes will be sold. The mobile homes hereinafter described have been levied on as the property of the persons whose names immediately precede the property description. Each of the respective mobile homes are located in Appling County, State of Georgia. The years for which said fi fa’s are issued and levied are stated opposite the name of the owner in each case. Each defendant and tenant in possession, if applicable, has been notified of levy time and place of sale. Purchaser shall pay for title, all transfer cost, all taxes, advertising cost and recording fees. Please note there is no right of redemption on mobile homes as they are considered personal property. Appling County assumes no responsibility for the transfer and delivery of mobile homes after purchase.
ACCOUNT #: 5451
CURRENT RECORD HOLDER: BELL ENNIS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $5,265.35
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 WAYCROSS HOMES, CLAYTON PHOENIX 28X64. VIN: WHC007801GAB.
ACCOUNT #: 2532
CURRENT RECORD HOLDER: BULLARD CHAD
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $204.63
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1983 EDGEWOOD UNKNOWN GAFL1AD14073334 14X60
ACCOUNT #: 7063
CURRENT RECORD HOLDER: CALHOUN DEBORAH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $920.36
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1993 REDMOND UNKNOWN 14X70. VIN: 11424395.
ACCOUNT #: 9381
CURRENT RECORD HOLDER: CALHOUN DEBORAH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,460.24
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1995 DESTIN OMNI 144651 14X70
ACCOUNT #: 9599
CURRENT RECORD HOLDER: CALHOUN DEBORAH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,216.99
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 FLEETWOOD HICKORY HILL GAFLS35AB10988HH11 28X7
ACCOUNT #: 8752
CURRENT RECORD HOLDER: CALHOUN DEBORAH C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $839.70
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1993 PIONEER UNKNOWN PH205GA1426 14X70
ACCOUNT #: 6741
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER DARBY HEATH AND SABRINA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $712.34
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 GENERAL UNKNOWN GMHGAA239957471 14X70
ACCOUNT #: 7127
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER MITCHELL CRAIG
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,042.10
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 FLEETWOOD UNKNOWN GAFLW07A42859BB11 14X70
ACCOUNT #: 4432
CURRENT RECORD HOLDER: CARTER PAUL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,585.00
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1982 HORTON SUMMIT 14X70. VIN: H33710G.
ACCOUNT #: 6808
CURRENT RECORD HOLDER: CAULEY CAMERON D; MILES JESSICA; AND PHILLIP RONALD MILES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $500.48
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1990 UNKNOWN UNKNOWN 12X52 VIN: HMST11723GA
ACCOUNT #: 6900
CURRENT RECORD HOLDER: CONAWAY MITCHELL AND FELICIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,028.09
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1992 DESTINY OMNI 28X70. VIN: 029213AB.
ACCOUNT #: 10405
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS BRANDY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $351.89
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1979 MOBILE HOME 16X60, VIN: GE0089470.
ACCOUNT #: 9629
CURRENT RECORD HOLDER: EVANS RICKY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $563.27
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1990 UNKNOWN UNKNOWN, 14X70.
ACCOUNT #: 3160
CURRENT RECORD HOLDER: GARCIA ORLANDO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,509.10
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1974 UNKNOWN 24X70. VIN: UNKNOWN.
ACCOUNT #: 3803
CURRENT RECORD HOLDER: GIBSON UKIE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $474.80
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1983 SKYLINE 24X60. VIN: UNKNOWN. VIN: 31620291AS-A&B
ACCOUNT #: 5897
CURRENT RECORD HOLDER: GRIFFIN K C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $294.96
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1990 DESTINY OMNI802 14 X 76
ACCOUNT #: 1956
CURRENT RECORD HOLDER: GRIFFIS ANTHONY AND AMBER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $278.70
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1984 UNKNOWN UNKNOWN 12X60
ACCOUNT #: 6629
CURRENT RECORD HOLDER: HALL W R ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $673.52
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1984 WESTGATE EAST FS56S142FB0746GA 14X65
ACCOUNT #: 8871
CURRENT RECORD HOLDER: HAMPTON RICKY AKA RICKY WAUDELL HAMPTON
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $655.04
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1985 SOUTHWIND UNKNOWN 28X50. VIN: DSEAL1135AB.
ACCOUNT #: 9150
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS GLORIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,062.91
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 FLEETWOOD HARBOR SPRINGS 32X70. VIN: GAFLX35A15876HL11.
ACCOUNT #: 4606
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS GLORIA AKA GLORIA J. RUSSELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $572.63
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1990 BELLCREST CRESTMARK 24X40. VIN: GBHMD12378A/B.
ACCOUNT #: 4253
CURRENT RECORD HOLDER: HARRIS SAMATHA C
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,991.93
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 UNKNOWN 16X80. VIN: UNKNOWN.
ACCOUNT #: 4872
CURRENT RECORD HOLDER: HEATH VALARIE AKA FLOYD HEATH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,118.16
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1994 BONANZA REDAN 16X70. VIN: 11425916
ACCOUNT #: 6401
CURRENT RECORD HOLDER: JOHNSON CYNTHIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,599.68
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 2000 UNKNOWN UNKNOWN 28X56
ACCOUNT #: 7015
CURRENT RECORD HOLDER: JOHNSON JAMES HOWARD ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,212.68
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 PIONEER UNKNOWN 16X80. VIN: PH1506GA10476.
ACCOUNT #: 4813
CURRENT RECORD HOLDER: JONES MITCHELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $954.42
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1995 UNKNOWN 12X60 VIN: UNKNOWN
ACCOUNT #: 6384
CURRENT RECORD HOLDER: JONES MITCHELL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $531.14
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 FLEETWOOD UNKNOWN GAFLV39A09559VH11 14 X 7
ACCOUNT #: 4806
CURRENT RECORD HOLDER: JONES ROCHESTER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $981.83
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1980 UNKNOWN UNKNOWN 24 X 48
ACCOUNT #: 9957
CURRENT RECORD HOLDER: LESTER PEGGY ALICIA & ROBERT BRAD LESTER
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $6,682.13
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 2014 LIVE OAK UNKNOWN LOHGA11314787AB, 32X80.
ACCOUNT #: 5183
CURRENT RECORD HOLDER: MARTINEZ JAMIE LABASTIDA AND CHARLES KORNEGAY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $431.80
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 GERGEN UNKNOWN 14X56
ACCOUNT #: 4172
CURRENT RECORD HOLDER: MCKENZIE CARLOS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $408.14
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1975 UNKNOWN UNKNOWN 14 X 60
ACCOUNT #: 9331
CURRENT RECORD HOLDER: MCMILLAN BILLY W & THIRSTON MCMILLAN ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $467.96
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1980 UNKNOWN 24X60 VIN: UNKNOWN. 1978 FLEE, VIN: GA FL 1A812051264.
ACCOUNT #: 3043
CURRENT RECORD HOLDER: MCRAE SIERRA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $100.51
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1972 UNKNOWN UNKNOWN 12 X 50
ACCOUNT #: 572
CURRENT RECORD HOLDER: MIMS JENNIFER DELORES AND VENIS LAMAR JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,699.95
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1979 FLEETWOOD UNKNOWN GAFL1A849051050 12X60
ACCOUNT #: 4073
CURRENT RECORD HOLDER: MOBLEY SHAWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,237.71
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 PEACHSTATE UNKNOWN 28X52 VIN: UNKNOWN
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CURRENT RECORD HOLDER: MONICA WILSON MOBILE HOME
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $266.96
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 DESTINY OMNI UNKNOWN 011985 14X70.
ACCOUNT #: 4918
CURRENT RECORD HOLDER: MORALES REMEGIO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $180.70
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1978 WAYCO UNKNOWN 12X55 VIN: UNKNOWN
ACCOUNT #: 7232
CURRENT RECORD HOLDER: MORALES REMEGIO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $83.58
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1982 UNKNOWN UNKNOWN 12X60.
ACCOUNT #: 2036
CURRENT RECORD HOLDER: MORALES REMIGIO
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $74.76
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1970 CHAMPION UNKNOWN 12X55
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CURRENT RECORD HOLDER: MURRAY DAVID & BOBBIE MURRAY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,647.59
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1994 UNKNOWN UNKNOWN, 24X48.
ACCOUNT #: 2978
CURRENT RECORD HOLDER: PHILLIPS SHELLY, ELIZABETH YOUNGBLOOD ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $398.79
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1986 CUMBERLAND UNKNOWN 14X66 VIN: SAG0108
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CURRENT RECORD HOLDER: PRESLEY KESISA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $277.54
TAX YEARS DUE: 2015-2018
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CURRENT RECORD HOLDER: ROBLERO REMIGIO MORALES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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TAX YEARS DUE: 2015-2018
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CURRENT RECORD HOLDER: ROZIER LATONIA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 UNKNOWN UNKNOWN, 16X80.
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CURRENT RECORD HOLDER: RUSSELL DELORES
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $197.39
TAX YEARS DUE: 2015-2018
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CURRENT RECORD HOLDER: RUSSELL THADDEUS L
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
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TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1988 UNKNOWN 14X70 VIN: CCHGA6H400024 VIN: UNKNOWN
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CURRENT RECORD HOLDER: SAILEM LIZZIE ANN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $890.75
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 FLEETWOOD WESTON GAFLS75A2676WE11, 16X60.
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CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $869.71
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1983 UNKNOWN 14X70 VIN: UNKNOWN
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CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $914.92
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1982 UNKNOWN WESTFIELD GAFL1AB32070727 14X70
ACCOUNT #: 7032
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KEN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,038.70
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1994 FLEETWOOD WESTON GAFLP75A19728WE 14 X 70
ACCOUNT #: 5561
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KEN AND CALVIN GIBBS
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $325.24
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 FLEETWOOD WESTON 16X80 VIN: GAFLS75A26532WE11
ACCOUNT #: 3731
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,313.26
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1995 FLEETWOOD UNKNOWN 14X70, VIN: UNKNOWN
ACCOUNT #: 1265
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $726.61
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 FLEETWOOD UNKNOWN 24X 60
ACCOUNT #: 2981
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,300.87
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1994 FLEETWOOD UNKNOWN 28X70, VIN: GAFLP34A179880K
ACCOUNT #: 6441
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,099.02
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1988 GRENDIER COLONY 14X70, VIN: CCHGA6G400026
ACCOUNT #: 6601
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,352.27
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 FLEETWOOD UNKNOWN 14X72, VIN: GAFLT75A29095WT12
ACCOUNT #: 9055
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,293.01
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1973 UNKNOWN 24X60, VIN: 5L24E1S16810U&X
ACCOUNT #: 9378
CURRENT RECORD HOLDER: SMITH KENNETH JOHN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $143.14
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 FLEETWOOD UNKNOWN 14X70, VIN: GAFLW75A31936WS12
ACCOUNT #: 5111
CURRENT RECORD HOLDER: SPEARMAN ERIKA & DEWAYNE
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,257.17
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 PIONEER FITZGERALD 28X52, VIN: 5046.
ACCOUNT #: 10202
CURRENT RECORD HOLDER: SPELL KENNETH CARROL JR ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $900.55
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 FLEETWOOD UNKNOWN GAFLV39A9851VH11 14 X 70
ACCOUNT #: 9631
CURRENT RECORD HOLDER: TAYLOR WENDY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $3,133.71
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 2007 UNKNOWN UNKNOWN 28 X 60
ACCOUNT #: 8817
CURRENT RECORD HOLDER: THE WRIGHT FAMILY DAIRY LLC
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,082.41
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1997 GENERAL ADMIRAL 24X60, VIN: GMHGA4329611381AB
ACCOUNT #: 8139
CURRENT RECORD HOLDER: THORNTON BRENDA
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,030.42
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 GENERAL UNKNOWN 24X60, VIN: GMHGA1409822134AB
ACCOUNT #: 9196
CURRENT RECORD HOLDER: TOMBERLIN KIMBERLY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $1,303.09
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1999 FLEETWOOD WESTON ELITE 6763C GAFLW75A32961-WT11 16 X 76
ACCOUNT #: 3419
CURRENT RECORD HOLDER: TOMBERLIN MICHAEL
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $793.13
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1996 CLAYTON UNKNOWN 16X 80
ACCOUNT #: 4057
CURRENT RECORD HOLDER: WILLIAMS TANGELA AND ETHEL M. CONLEY ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $729.31
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1998 GENERAL AUGUSTINE GMHGA2439718296 14 X 80
ACCOUNT #: 5101
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT PETE AND JUANITA MORRIS ESTATE AND ALL HEIRS KNOWN AND UNKNOWN
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $221.60
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1992 BROADMORE UNKNOWN, 14X80, VIN: GAFLNO7A23855BM
ACCOUNT #: 6873
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT WILLIAM PETER JR
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $2,215.39
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 2007 CARRIAGE MANOR 4484A GAFL775AB78991-CI11 24 X 48
ACCOUNT #: 3031
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT’S DAIRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $209.26
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1988 CUMBERLAND UNKNOWN, 14X70, VIN: FDGA7696
ACCOUNT #: 3033
CURRENT RECORD HOLDER: WRIGHT’S DAIRY
DEFENDANT IN FI-FA: SAME AS CRH(S)
AMOUNT DUE: $354.94
TAX YEARS DUE: 2015-2018
MOBILE HOME DESCRIPTION: 1987 SPRINGHILL UNKNOWN 24X64, VIN: GAFLH34A08296SH
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FOR BIDS
Sealed bids will be received for the CDBG No. 17p-x-001-2-5959 STORM DRAINAGE AND STREET IMPROVEMENTS TO THOMAS, WILDES, CROSBY, and EASON STREETS at the Surrency City Hall, 64 Hart St, Surrency, Georgia, 31563 until 2:00 P.M. (Local Time), Wednesday, October 10, 2018, at which time they will be publicly opened and read.
A non-mandatory pre-bid meeting will be held on Wednesday, September 26, 2018 at 2:00 P.M. (Local Time). at the Surrency City Hall.
The work under this Contract will consist generally of the following:
Roadway construction, including traffic control, erosion control measures, and construction of ± 0.72 Linear Miles of roadway grading, ± 6,475 LF of concrete curb and gutter, 930 TN of 9.5 mm RAC Superpave asphalt, RCP (arch) storm drainage pipe, yard drains, flumes/spillways, signage, striping, and all other necessary appurtenances for a complete job.
All work on the Project must be completed within 180 consecutive calendar days of date of notice to proceed.
Bid shall be submitted on Bid Proposal Forms furnished for that purpose, in accordance with the Contract Documents and the Plans and Specifications, which are on file and may be reviewed at the office of the Mayor and the office of Hofstadter and Associates, Inc., Consulting Engineers, 4571 Arkwright Road, Macon, Georgia 31210.
Copies of Bid Forms, Plans, Specifications and Contract Documents may be obtained from Hofstadter and Associates, Inc., 4571 Arkwright Road, Macon, Georgia 31210, upon deposit of $250.00 per hard copy set and $150.00 per digital set (.pdf format). No refund will be made for returned documents.
No bid will be considered unless sealed and filed with the City of Surrency prior to the time set forth above, and accompanied by a Bidder’s Bond, payable to the City of Surrency, for 10 percent of the amount of the bid; to be forfeited as liquidated damages in the event that the bid be accepted and the bidder fail to enter promptly into a written contract and furnish the required Payment Bond and Performance Bond and Insurance Certificates. Bids arriving after the designated time will be returned unopened.
No bids shall be withdrawn for a period of 60 days after the opening of bids. The City of Surrency reserves the right to reject any or all bids and to overlook and/or disregard informalities or irregularities in the proposals.
DATED:
CITY OF SURRENCY
64 Hart St
SURRENCY, GEORGIA 31563
To all bidders:
The following items must be enclosed with every bid submitted or your bid will be rejected. Please check to make sure that all nine items are enclosed and forms are completed before sealing envelope.
1. Bid bond or certified check
2. Work experience (self-generated list provided by bidder)
3. Affidavit of noncollusion
4. Contractor’s license number shown (if required for this project)
5. Certification of nonsegregated facilities
6. Bidding contractor drug free workplace certification
7. Contractor’s certification regarding debarment, etc.
8. Equal opportunity clause
9. Section 3
AB-
NOTICE
GEORGIA, APPLING COUNTY
All creditors of the estate of JEANELLE PRESLEY, deceased, late of Appling County, are hereby notified to render in their demands to the undersigned according to law, and all persons indebted to said estate are required to make immediate payment to me.
August 24, 2018
ANGELA JEAN MORLEY, Executrix of
The Estate of JEANELLE PRESLEY, deceased
Wm. Terry Turner
P.O. Box 328
Baxley, GA 31515
912-367-0311
terryturnerlaw@gmail.com
9/5, 9/12, 9/19 & 9/26
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